In Kröppen in der Südwestpfalz ist der neue Windpark eingeweiht worden. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministerums kann die Kommune mit ihren zwei Windenergieanlagen rund 7.800 Haushalte mit klimafreundlichem Strom versorgen. Ministerin Spiegel sagte, dass Kröppen auch finanziell von den Anlagen profitiere. Die Errichtung von drei weiteren Windenergieanlagen sei aktuell in Planung.