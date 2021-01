Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer in den kommenden Wochen in der Westpfalz besonders aufmerksam und vorsichtig zu fahren. Grund dafür ist die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.

Hintergrund ist, dass sich Menschen und Tiere an die Zeitumstellung erst wieder gewöhnen müssten. Aktuell seien Mensch und Tier noch auf die Sommerzeit eingestellt. Weil viele Autofahrer ab sofort aber in der Dämmerung auf die Arbeit fahren, steige das Unfallrisiko mit Wildtieren. Diese seien in der Dämmerung besonders aktiv. Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern vor allem in Waldstücken langsamer zu fahren und immer bremsbereit zu sein. Sollte ein Tier plötzlich auf der Straße auftauchen, sollen Autofahrer Ruhe bewahren, das Lenkrad festhalten und bremsen. Ausweichmanöver seien zu gefährlich, weil dadurch leicht Unfälle passieren könnten.