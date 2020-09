Bei Wilgartswiesen in der Südwestpfalz hat sich am Wochenende eine Frau bei einer Wanderung verirrt. Nach Polizeiangaben war die Frau auf dem Weg in Richtung Annweilerer Forsthaus, als sie sich im Pfälzerwald verlief. Über ihr Handy habe sie mit einer Freundin telefoniert, bis der Akku leer gewesen sei. Die Freundin habe daraufhin die Polizei alarmiert. Bei einer groß angelegten Suchaktion mithilfe von Feuerwehr und Rettungshunden wurde die Wanderin gegen 23 Uhr von einem Polizeihubschrauber aus entdeckt. Die Frau habe sich in einem Waldgebiet drei Kilometer nördlich von Wilgartswiesen befunden und sei wohlauf gewesen.