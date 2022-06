Wilgartswiesen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Erneut ist in der Westpfalz ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war bei Wilgartswiesen im Landkreis Südwestpfalz unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor.

Der 40-Jährige aus der Kurpfalz war nach Polizeiangaben in einer Gruppe mit mehreren Motorradfahrern unterwegs. Auf der Kreisstraße zwischen Hermersbergerhof und Wilgartswiesen sei er aus noch ungeklärte Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen. Anschließend prallte der Mann laut Polizei gegen die Leitplanke am Straßenrand.

Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort

Bei dem Unfall habe der Motorradfahrer so schwere Verletzungen erlitten, dass er trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Die Kreisstraße musste in dem betroffenen Abschnitt nahe der Auffahrt zur B10 für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Unfall war bereits der zweite tödliche Motorradunfall in der Westpfalz innerhalb kürzester Zeit.