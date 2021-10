Jagdhundeausbildung im Saugatter

Der Wildpark Kaiserslautern hat sieben Wildschweine an den Landesjagdverband abgegeben. Die Tiere werden nun im ersten Schwarzwildübungsgatter in Rheinland-Pfalz, in Wüschheim im Hunsrück, eingesetzt, um künftig Hunde für die Schwarzwildjagd zu trainieren. Bei Tierschützern sorgt die Ausbildungsmethode für Kritik.

Das Gelände des Landesjagdverbandes in Wüschheim ist fast acht Hektar groß, das sind elf Fußballfelder. Mischwald wechselt sich mit freien Flächen ab, es gibt Matschflächen, in denen sich die Wildschweine suhlen können. Gattermeister Christian Meyer greift sich einen Eimer mit Futter und ruft die Sauen. Sieben Stück sind es, aufgeteilt in zwei Rotten. Kaum hat Meyer gerufen, kommen die ersten Tiere grunzend angelaufen.

"Sie sind mittlerweile freudig erregt, wenn wir kommen, weil sie wissen, es gibt Futter."

Seit März sind die Wildschweine aus Kaiserslautern im Hunsrück. Seitdem haben die Gattermeister Christian Meyer und Thomas Ricklin-Thiry intensiv mit den Tieren gearbeitet, erzählt Ricklin-Thiry. Bis die Tiere so zutraulich waren und Futter aus der Hand angenommen haben, habe es einige Zeit gedauert: "Man muss einfach Geduld haben und jeden Tag da sein, dass die Sauen Vertrauen gewinnen, dass ihnen nix passiert."

Die Hundeausbildung erfolgt schrittweise

Die Wildschweine aus Kaiserslautern sollen in Zukunft eine wichtige Aufgabe wahrnehmen: Mit ihrer Hilfe werden ab dem kommenden Frühjahr Hunde für die Schwarzwildjagd trainiert. Die Hunde sollen lernen, wie sie bei einer Drückjagd Wildschweine selbstständig aufspüren und durch Bellen aus dem Dickicht treiben, erklärt Thomas Ricklin-Thiry. Das geschieht in mehreren Schritten: Als erstes werden die Hunde an der Leine an das sogenannte Arbeitsgatter herangeführt, um einen ersten Kontakt mit den Sauen zu bekommen. Dabei sehen die Gattermeister schon, wie sich ein Hund verhält, sagt Christian Meyer, ob er auf den Jäger hört und für die Jagd geeignet ist. Erst ganz zum Schluss suchen die Hunde die Wildschweine dann selbstständig.

Ron Lux (links) und Thomas Ricklin-Thiry vom Landesjagdverband. SWR

Maximal fünf Übungseinheiten kann ein Jäger mit seinem Hund wahrnehmen. Wenn es bis dahin nicht klappt, ist der Hund raus und für die Schwarzwildjagd ungeeignet.

Tierrechtsorganisation Peta kritisiert Hundeausbildung

Für die Tierschützer von Peta sind Schwarzwildübungsgatter ein rotes Tuch. Die Organisation spricht in einer Pressemitteilung von Tierquälerei. Dort heißt es unter anderem, dass die Wildschweine in den Schwarzwildübungsgattern Stress ausgesetzt seien, wo sie "in einem eingezäunten Areal immer wieder Angriffe ihrer natürlichen Feinde erdulden müssen. Die Tiere werden anhaltend Stress und Todesängsten ausgesetzt, was für Wildtiere erhebliches Leid bedeutet."

Außerdem werfen die Tierrechtler den Jägern vor, dass sich die Hunde in der Jagdpraxis immer wieder in den Wildscheinen verbeißen würden. Das allerdings kommt nach Auskunft des Landesjagdverbandes so gut wie nie vor. Denn genau das dürfe auch auf keinen Fall passieren, erklärt Thomas Ricklin-Thiry. "Genau die Hunde, die sich in den Sauen verbeissen, die werden hier aussortiert und bekommen in jedem Gatter, das der Komeptenzgruppe "Schwarzwildgatter" angeschlossen ist, Gatterverbot." Zudem – so die Empfehlung des Landesjagdverbandes - sollten diese Hunde nicht an Drückjagden teilnehmen.

Sauen mussten Wildpark Kaiserslautern verlassen

Die Tierrechtler von Peta fordern nun, dass der Wildpark Kaiserslautern die Wildschweine zurücknehmen soll. Nach Angaben der Stadt mussten die Schweine den Wildpark aber dringend verlassen: "aufgrund der Gehegekapazität und der soziologischen Rottenstruktur."

"Die Sauen sind unser höchstes Gut"

Entgegen der Annahmen der Tierrechtler stehen die Wildschweine während der Übungen mit den Hunden kaum bis gar nicht unter Stress. Das haben Untersuchungen der Tierärztlichen Hochschule Hannover gezeigt. Denn, so erklärt Gattermeister Ricklin-Thiry, während der Ausbildung würde immer nur ein Hund mit drei bis vier Sauen arbeiten. Niemals würde nur eine Sau mit einem Hund arbeiten. Zudem dauere eine Einheit maximal 10 Minuten.

Eine der Wildsauen, die aus dem Wildpark Kaiserslautern ins Ausbildungsgatter nach Wüschheim gekommen sind. SWR



Darüber hinaus haben die Gattermeister eine spezielle Ausbildung absolviert, denn die Wildschweine sind unser höchstes Gut, sagt Thomas Ricklin-Thiry. "Wir wollen die Sauen ja nicht verheizen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wir wollen eine tierschutzgerechte Jagd dem Hund antrainieren, so dass es sowohl für das Schwarzwild tierschutzgerecht ist, als auch für den Hund."