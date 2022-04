Vier Riesenseeadler im Wildpark Potzberg geschlüpft

per Mail teilen

Eins, zwei, drei, vier Riesenseeadler-Küken sind im Wildpark Potzberg im Kreis Kusel geschlüpft. Üblich ist das nicht. Deshalb ist der Tierpark besonders stolz auf den Adler-Nachwuchs.

Vier Eier = viermal Nachwuchs bei den Riesenseeadlern im Wildpark Potzberg. Die grauen, struppigen Vögelchen werden von Harald Schauß, dem Chef des Wildparks, per Hand aufgezogen. SWR

Gerade sehen die vier Riesenseeadler-Küken im Wildpark Potzberg im Kreis Kusel noch nicht so aus. Aber schon bald werden sie groß und stark, wie ihre Eltern. Das Gefieder verwandelt sich von grau zu schwarz-weiß, der Schnabel wird orange-gelb und sie bekommen eine Flügelspannweite zwischen zwei und drei Metern. Damit gelten Riesenseeadler als die größten Seeadler der Welt. In der Natur ist es üblich, dass Paare zwei Eier legen.

Im Wildpark Potzberg hat das Riesenseeadler-Pärchen Lillifee und Kronos in diesem Jahr sogar vier Eier gelegt. "Das ist sehr besonders", sagt Wildpark-Betreiber Harald Schauß. Im ersten Jahr hätten sie zwei Eier gehabt, im vergangenen Jahr schon drei. In diesem Jahr sind es dann vier und aus allen Eiern ist tatsächlich ein Küken geschlüpft. Das zeige, dass sich die Riesenseeadler auf dem Potzberg wohl fühlen.

"Vier Eier und auch vier Küken. Das ist für mich, wie ein Sechser im Lotto."

Dass aber tatsächlich vier graue, struppige Küken geschlüpft sind, ist auch Harald Schauß zu verdanken. Er hat die Eier aus dem Horst geholt, also aus dem Nest der Riesenseeadler. Sie dort drin zu lassen, sei zu gefährlich. Wären die Küken im Gehege geschlüpft, hätte es zum Beispiel passieren können, dass die Mutter die kleinen Vögelchen versehentlich zerquetscht.

Es gibt aber noch einen anderen Grund: die Hackordnung bei den Greifvögeln. "Der ältere Vogel hackt auf die kleinen ein. Und wer sich da nicht durchsetzt, stirbt. Wir wollen aber, dass alle vier überleben. Also bleiben die aus dem Nest draußen, bis die Hackordnung geklärt ist", erklärt Schauß.

Junge Riesenseeadler werden per Hand aufgezogen

In zwei bis drei Wochen sollte die Hackordnung bei den jungen Riesenseeadlern durch sein. Solange kümmert sich Harald Schauß, Chef vom Wildpark-Potzberg, um die kleinen Adler. Er zieht sie mit der Hand auf, bei sich zuhause. Dort wohnen die Küken in großen Pappkisten. Die wurden mit Heu ausgelegt, damit sie so ähnlich sind, wie der Horst der Eltern.

"Die Jungen haben jetzt eine Lieblingsbeschäftigung: Fressen, schlafen und Kacka machen."

Riesenseeadler sind Fleischfresser und Fleisch gibt es auch schon für die Küken, zum Beispiel Rattenfleisch. Alle zwei bis drei Stunden werden sie gefüttert. "Nachts alle fünf, ein bissel Schlaf brauche ich nämlich auch noch", sagt Schauß. Schließlich sollen die Vögelchen irgendwann so groß werden, wie ihre Eltern. In zwei bis drei Wochen sollen die Jungen zu ihnen zurück.

Riesenseeadler-Papa Kronos hat den Wildpark Potzberg im Blick. SWR

Dann sind Mama und Papa mit der Aufzucht dran. Damit das klappt, brütet Mama Lillifee im Horst momentan auf Gänseeiern. Die wurden ihr anstelle ihrer eigenen Eier ins Nest gelegt. Die sollen dafür sorgen, dass der Brutzyklus der Riesenseeadler nicht unterbrochen wird und sie ihre Jungen später hoffentlich auch wieder annehmen.