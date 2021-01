per Mail teilen

Lange war Seeadler Lagertha aus dem Wildpark Potzberg verschwunden. Jetzt kommt der Greifvogel nach Hause. Vorausgegangen war ein Streit mit einer polnischen Auffangstation.

Lagertha war im Juli vergangenen Jahres aus dem Wildpark Potzberg entflogen. Der Betreiber des Wildparks, Harald Schauß, hatte nach eigenen Angaben vor einigen Tagen einen Hinweis bekommen, dass das Tier mittlerweile in einer Tierauffangstation nahe Stettin in Polen lebt.

Tierauffangstation fordert tausende Euro von Wildpark Potzberg

Offenbar hatten die Betreiber der polnischen Auffangstation sogar die Beringung und Bänder an dem Vogel entfernt, die Hinweise auf den Besitzer geben. Zunächst hatten sie sich geweigert, den Adler zurück zu schicken. Erst nachdem ein Anwalt eingeschaltet wurde, hätten sie eingewilligt – allerdings nur gegen Erstattung der Unterbringungskosten. Sie lägen - inklusive Rücktransport des Tieres – bei rund 10.000 Euro. Geld, das der ohnehin von der Corona-Krise gebeutelte Wildpark Potzberg nach Angaben von Harald Schauß nicht aufbringen kann.

Öffentlicher Druck bringt Seeadler Lagertha zurück

Deshalb ist Schauß am vergangenen Wochenende mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen - prompt seien Spenden geflossen, um Lagertha zurück zu holen.

Offenbar führte das sogar dazu, dass Menschen in Stettin zu den Betreibern der Tierauffangstation gingen und mit ihnen redeten. Mit dem Ergebnis, dass die Betreiber sich bereit erklärten, auf die Futterkosten zu verzichten und den Adler umgehend nach Hause zu schicken.

Anzeige wegen Seeadler Lagertha bleibt bestehen

Seeadler Lagertha soll noch am Abend im Kreis Kusel ankommen. Harald Schauß hatte bereits zuvor Anzeige wegen Unterschlagung eines Fundtieres erstattet. An dieser will der Betreiber des Wildparks Potzberg weiterhin festhalten.