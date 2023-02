Turnhallen in Kaiserslautern haben wieder warmes Wasser

Die Sportler in Kaiserslautern können aufatmen. Sie können in den Sporthallen der Stadt wieder mit warmem Wasser duschen.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Montag mehrheitlich entschieden, dass in den Sport- und Mehrzweckhallen der Stadt das warme Wasser wieder angestellt wird. Im Juli hatte der Kaiserslauterer Stadtrat umfangreiche Maßnahmen beschlossen, um Energie zu sparen. Darunter war auch die Entscheidung, dass es keine Weihnachtsbeleuchtung gegeben hat und dass öffentliche Gebäude nicht mehr angestrahlt werden. Auch die Eisbahn in der Gartenschau blieb geschlossen.

Lage auf dem Gasmarkt hat sich für Kaiserslautern beruhigt

Hintergrund war, dass unter anderem wegen des Kriegs in der Ukraine befürchtet worden war, dass in Deutschland die Gasvorräte knapp werden könnten. Inzwischen hat sich die Situation nach Einschätzung der Stadtverwaltung aber stabilisiert. Es sei im Moment für Kaiserslautern kein Gasmangel mehr absehbar. Zudem seien die Gasspeicher derzeit gut gefüllt.