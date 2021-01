Im Kreis Kusel gilt wieder die Corona-Warnstufe Rot. Der Inzidenzwert liegt dort erneut über der Grenze von 50. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Corona-Virus infiziert haben – hochgerechnet auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Am Silvestertag war der Wert unter die Grenze von 50 gefallen. Aktuell liegt der Wert in Kusel bei 62,7, rechnet man die Angehörigen des US-Militärs mit ein, liegt er bei 59,3. Auch in allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in der Westpfalz gilt nach wie vor die Warnstufe Rot.