In der Westpfalz sind fünf weitere Menschen gestorben, die mit Corona infiziert waren. Das teilten die Gesundheitsämter Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz mit.

Ein Mensch aus der Stadt Kaiserslautern und einer aus dem Landkreis starben in Zusammenhang mit Corona. Das Gesundheitsamt teilte zudem 42 Neuinfektionen mit. Im Kreis Kusel starben nach Angaben der Behörde ebenfalls zwei Menschen, die zuvor mit Corona infiziert waren: Die beiden älteren Menschen stammen aus den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Kusel-Altenglan. Der Kreis Kusel meldete zudem 18 Neuinfektionen. Das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz teilte einen weiteren Todesfall mit. Ein älterer Mensch aus dem Seniorenheim in Thaleischweiler-Fröschen sei in Zusammenhang mit Corona gestorben. In der Südwestpfalz kamen 46 Neuinfektionen dazu – und damit die meisten in der Westpfalz.