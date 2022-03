Im Westen der Pfalz sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Wie das Landes-Untersuchungsamt mitteilt, kamen sie aus dem Donnersbergkreis, dem Kreis Südwestpfalz und der Stadt Kaiserslautern. Damit sind seit dem Beginn der Pandemie in der Region 712 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Sieben-Tages-Inzidenzen sind derweil in der Westpfalz zum Teil stark angestiegen. Die höchste Inzidenz in der Region hat der Kreis Kaiserslautern mit 2010