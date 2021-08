Im Seehof-Weiher bei Erlenbach in der Südwestpfalz haben sich erneut Blaualgen gebildet. Die Kreisverwaltung ruft deshalb zur Vorsicht auf. Das Landesumweltamt hatte den Badesee bei Erlenbach jetzt untersucht, weil das Wasser an mehreren Stellen trüb geworden war. Dabei stellten die Experten eine erhöhte Bakterienkonzentration im Seehof-Weiher fest- verursacht durch Blaualgen. Insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder und Allergiker können die Bakterien gefährlich sein. Nach Angaben der Kreisverwaltung können sie Hautausschlag, Erbrechen, Durchfall und Atemnot auslösen. Eltern sollten daher darauf achten, dass ihre Kinder kein Wasser schlucken. Zudem rät der Kreis, die Stellen zu meiden, an denen die Wasseroberfläche stark getrübt ist. Und Tiere sollten nicht aus dem Seehof-Weiher trinken. In den vergangenen Jahren hatten sich hier im Sommer immer wieder Blaualgen gebildet.