In Rockenhausen sind am Wochenende viele Freiwillige gefragt, um sich für eine potenzielle Stammzellenspende zu registrieren. Die braucht ein Fünfjähriger aus Rockenhausen, der Blutkrebs hat. Viktoria Machleidt wie können Interessierte helfen?

Ganz einfach: Am Samstag und Sonntag können alle Interessierte, die zwischen 17 und 55 Jahre alt sind in zwei dafür vorgesehenen Hallen im Donnersbergkreis vorbeikommen, um sich zu registrieren. Das sagt der Organisator der Veranstaltung. Am Samstag in der Donnersberghalle und am Sonntag in der Turnhalle der Nordpfalz-Grundschule Alsenz. Mit einem Wattestäbchen wird dann ein Wangenabstrich gemacht und das wars auch schon. Anschließend wird dieser Wangenabstrich ausgewertet und geprüft, ob man Stammzellenspenderin oder -spender infrage kommt. Organisiert wurde die Aktion von einem Bekanntenkreis des Fünfjährigen zusammen mit der Gesellschaft für deutsche Knochenmarkspenderdatei.