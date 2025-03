So soll Fahrradfahren im Westen der Pfalz besser werden

Fahrräder sind aus dem Straßenverkehr nicht wegzudenken. Sie sind auch wichtig für die Mobilität der Zukunft. Damit noch mehr Menschen öfter radeln, muss sich beim Radverkehr noch einiges tun. Auch in der Westpfalz.

Auf dem Fahrrad fahren und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Das kann richtig schön sein. Noch schöner, wenn die Voraussetzungen fürs Radfahren gut sind. Die Westpfalz allerdings hat bei Umfragen zur Zufriedenheit von Radfahrern schon öfter nicht besonders gut abgeschnitten. Das gilt auch für eine Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) im Jahr 2022 .

In Pirmasens, Kaiserslautern und Zweibrücken zum Beispiel haben Umfrage-Teilnehmer angegeben, dass sie sich dort beim Fahrradfahren oft gestresst fühlen. Unter anderem durch Autofahrer, die zu wenig Abstand zu Radlern halten. Auch durch fehlende Radwege oder solche, die zu schmal sind oder nicht regelmäßig gereinigt werden. Aber es gibt Radfahrer, die sich dafür einsetzen, dass die Westpfalz fahrradfreundlicher wird. Dafür haben die Städte und Kreise in der Region auch lange Listen mit vielen Plänen.

Stadt Kaiserslautern will fahrradfreundlicher werden

Im Kaiserslauterer "Mobilitätsplan Klima+ 2030" heißt es: "Das Fahrrad ist für viele Fahrten im Stadtgebiet ähnlich schnell, aber flexibler einsetzbar als der Pkw. Zusätzlich leistet der Radverkehr einen Beitrag zum aktiven Klima-, Lärm- und Umweltschutz."

In Kaiserslautern werden nach Angaben der Stadt kontinuierlich Maßnahmen umgesetzt. Um im Stadtgebiet bessere Bedingungen für Radfahrer zu schaffen. Die Projekte werden dann im Mobiliätsportal im Internet veröffentlicht.

So versuche Kaiserslautern beispielsweise im Zuge von Bauarbeiten den Straßenraum umzuverteilen, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen. Außerdem gebe es neue Fahrradabstellanlagen, zum Beispiel an einigen Schulen. Und man setze immer wieder auf Anregungen von Bürgern kleinere Maßnahmen um.

Bernd Köppe ist beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC in Kaiserslautern. Er bewertet die Projekte, die zuletzt umgesetzt wurden, positiv. Zum Beispiel gibt es in Lautern mehr Fahrradschutzstreifen wie im Gewerbegebiet West. Es gebe Grünpfeile an Ampeln für Radelnde. Die gelten etwa, wenn Radfahrer rechts auf einen getrennten Radweg abbiegen können. Außerdem wurden laut ADFC auch Einbahnstraßen für Fahrradfahrer geöffnet.

Was Kaiserslautern für Radfahrer plant & was sich der ADFC wünscht Folgende Maßnahmen sollen in Kaiserslautern zeitnah umgesetzt werden: Trippstadter Straße: Laut Stadt ist sie eine wichtige Hauptverbindung zwischen der Innenstadt und dem Uni-Gebiet. In dem Bereich - zwischen Bahnunterführung und Elf Freunde Kreisel - soll die Straße breiter werden, um mehr Platz für Radfahrer zu schaffen und die Straße so sicherer zu machen.

Radstreifen in der Burgstraße, insgesamt Stadtmitte, auch mit dem Knotenpunkt Fruchthalle

Radweg an der Eselsbachbrücke (Waschmühle) mit Anschluss an weiteres Radwegenetz

Fahrradstraße Parkstraße - Augustastraße Diese Pläne gibt es für die Zukunft: Grundsätzlich will die Stadt nach eigenen Angaben weitere Projekte aus dem Mobilitätsplan umsetzen. Es gebe verschiedene Pläne, konkret sei aber noch nichts. Das hänge "natürlich auch von der Haushaltssituation ab". Angemeldet seien im Haushalt der Stadt Kaiserslautern folgende Projekte:

Umplanung Kleeblatt und Jakob-Pfeiffer-Brücke mit Radverkehrsanlagen. Das sei Bestandteil der geplanten Pendler-Radroute zwischen Kaiserslautern und Landstuhl.

Kreuzungsbereich Erzhütter Straße/ Rütschhofstraße mit Ausbau Radweg an K1 Was sich der Deutsche Fahrradclub ADFC für Radfahrerinnen und Radfahrer in Kaiserslautern wünscht: Mehr breite und sichere Radwege

Bordsteinabsenkungen: Es gebe einige Radwege, bei denen zum Beispiel an Einmündungen mit anderen Straßen ein erhöhter Bordstein vorhanden ist. Diese sollten komplett abgesenkt werden.

Radweg von Kaiserslautern nach Hohenecken: Dieser Bereich soll besser ausgebaut werden, damit Rad-Pendler angenehmer fahren können.

Kreis Kaiserslautern: Fahrrad im Alltag fördern

Vor ein paar Jahren hat der Kreis Kaiserslautern einen Leitfaden für den Radverkehr erstellt. Es geht unter anderem darum, in Zukunft Ausflugsziele besser mit dem Rad erreichen zu können. Vor allem aber geht es um den Alltagsradverkehr. Entsprechende Routen sind auch dem Deutschen Fahrradclub ein Anliegen.

Bürger sollen mit dem Rad künftig besser zur Schule, zur Arbeit oder auch zum Einkaufen kommen. Ein großes Bauprojekt, das das bringen soll: der Bachbahnradweg. An dem Projekt sind Stadt und Kreis Kaiserslautern beteiligt. Beide sollen durch den Radweg besser verbunden werden.

Wie der Kreis Kaiserslautern den Radverkehr voranbringen möchte Das bestehende Radwege-Netz wurde laut Kreisverwaltung überprüft, um es nach und nach zu optimieren. Dabei haben die Verbandsgemeinden im Kreis Lautern auch verschiedene Vorschläge bekommen, was sie für Radfahrende noch tun können. Diese Radverkehrs-Projekte laufen im Kreis Kaiserslautern: Bachbahn-Radweg: Er soll die "momentan existierende Lücke in der Radinfrastruktur, insbesondere für den Alltagsradverkehr, zwischen Weilerbach, Rodenbach, Siegelbach, Erfenbach, Otterbach und dem Zentrum Kaiserslauterns schließen".

Radweg zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Mackenbach: Die Strecke wird neu gemacht, damit Radfahrer auch nach dem Ausbau der Autobahnauffahrt sicher fahren können.

Zwischen Landstuhl und Kaiserslautern soll eine Pendler-Radroute entstehen.

Ausbau des Radwegs zwischen Kaiserslautern und Trippstadt. Außerdem gibt es laut Kreis folgende Radwege-Projekte: Lautertal-Radweg

Bechhofen - Lambsborn

Oberarnbach - Obernheim-Kirchenarnbach

Hochspeyer - Frankenstein

Krickenbach - Steinalben

Schallodenbach - Mehlbach

Rad-Wirtschaftsweg Otterbach - Katzweiler Quelle: Pressestelle Stadtverwaltung und ADFC

Es ist allerhöchste Zeit, dass in der Region Kusel was passiert.

Kreis Kusel : Fahrradclub ADFC will Situation für Radfahrer verbessern

Für den Deutschen Fahrradclub ADFC ist es allgemein wichtig, dass die Westpfalz insgesamt für Radfahrer besser verbunden wird. Beispielsweise auch der Kreis Kaiserslautern mit dem Landkreis Kusel. Aber: "Im Kreis Kusel gibt es beim Radverkehr großen Nachholbedarf", sagt Bernd Lohrum.

Lohrum ist unter anderem Landesvorsitzender beim ADFC. Um rund um Kusel Fahrrad-Projekte vorantreiben zu können, gibt es dort jetzt auch eine ADFC-Ortsgruppe. Denn: "Es ist allerhöchste Zeit, dass dort was passiert", betont Lohrum. Zum Beispiel mit Blick auf den Alltagsradverkehr und Pendler-Radrouten.

Fahrrad-Projekte im Kreis Kusel & was es laut ADFC noch braucht ADFC wünscht sich Pendler-Routen und sichere Wege für Radfahrer: Mehr gute und sichere Verbindungen in andere Regionen. Mitglieder der ADFC-Ortsgruppe Kusel sollen dafür Problemfelder im Radverkehr auflisten und mit Verantwortlichen ins Gespräch kommen, um Lösungen zu finden und neue Projekte voranzutreiben.

Rund um Kusel gibt es nach Angaben des Deutschen Fahrradclubs an Flüssen viele flache Wege. Die würden sich sehr gut als Pendler-Radrouten eignen. Für Menschen, die im Kreis Kusel leben und woanders arbeiten. Geplante Projekte der Kreisverwaltung Kusel: Teilsanierung des Glan-Blies-Radweges zwischen Waldmohr und Niedermohr. Die Fahrbahn des Radwegs soll unter anderem neu gemacht werden. Entlang der Strecke sollen auch mehrere Brücken saniert werden.

Der Kreis Kusel plant nach eigenen Angaben auch eine Sanierung des Fritz-Wunderlich-Radwegs. Er verläuft von Altenglan über die Stadt Kusel bis nach Freisen im Saarland.

Neuer Radweg soll den Kreis Kusel und das Saarland zwischen Waldmohr und Homburg verbinden. Auch für Fahrrad-Pendler. Quelle: ADFC und Pressestelle Kreisverwaltung

Pirmasens will Radfahren alltagstauglicher machen

Pirmasens gilt als Stadt der sieben Hügel. Deshalb war dort nach Angaben der Verwaltung in der Vergangenheit das Auto das primäre Fortbewegungsmittel. Entsprechend sei der Radverkehr noch nicht besonders präsent. Doch Radfahren soll in Pirmasens künftig attraktiver werden, vor allem im Alltag.

Dafür werden aus dem Radverkehrskonzept oft auch kleinere Projekte umgesetzt, die schnell realisierbar sind. Zum Beispiel wurde die "Fußgängerzone für den Radverkehr in einem für Pendler entsprechend attraktiven Zeitfenster geöffnet".

Für Fahrrad-Aktivist Dennis Schneble gibt es in der Stadt beim Radverkehr einiges nachzuholen. Die Liste dessen, was seiner Ansicht nach besser werden kann, ist lang. Schneble wohnt im Bereich Pirmasens und ist seit vielen Jahren ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Er setzt sich nach eigenen Angaben intensiv dafür ein, dass sich die Situation für Radfahrer in Pirmasens verbessert. Das aber auch in der gesamten Westpfalz.

Einige Kritipunkte am Radverkehr in Pirmasens Für Fahrrad-Aktivist Dennis Schneble gibt es einige Punkte, die die Stadt Pirmasens für Radfahrer besser machen kann: Mehr Möglichkeiten, um in der Innenstadt Fahrräder jeglicher Art abzustellen.

Weitere Einbahnstraßen für Radfahrer öffnen, um mit dem Rad schneller in der Stadt voranzukommen.

Grundsätzlich Straßen öffnen, die bisher für den Radverkehr nicht offen sind.

Spezielle Grünpfeile an Ampeln für Radfahrer, damit die zum Beispiel rechts auf Radwege oder Schutzstreifen abbiegen können.

Sogenannte Induktionsampeln, die immer auch auf Radfahrer reagieren, die an der Ampel warten. Doch das funktioniere teilweise nicht und dann müssten Radfahrer minutenlang warten.

Angebotene Radwege sollen regelmäßig gereinigt werden.

Ich fühle mich als Radfahrer diskriminiert.

Radfahrer Dennis Schneble bemängelt auch, dass Radwege in der Westpfalz nicht regelmäßig gereinigt werden. Oft würden dort zum Beispiel Glasscherben liegen. Und im Winter würden sie nicht ordentlich von Schnee und Eis befreit. Autofahrer hätten immer noch Vorrang vor Radfahrern, kritisiert Schneble.

Vielen sei nicht klar, dass die Straße nicht nur für Autos sei, sondern auch für Fahrräder. Es fehle an Rücksicht. Und er sagt: "Ich fühle mich als Radfahrer diskriminiert." Schneble wünscht sich in Pirmasens Aufklärungskampagnen für Autofahrer mit Blick auf den Radverkehr. Und mehr Aktionen, um Radfahren bei den Bürgerinnen und Bürgern allgemein beliebter zu machen. Gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, in Bezug auf das Fahrrad im Alltag.

Was Pirmasens tut, um fahrradfreundlicher zu werden Der Stadt Pirmasens ist es nach eigenen Angaben ein Anliegen, die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern. Dafür werden immer wieder Projekte umgesetzt. Allerdings seien die aktuellen Verhältnisse noch immer nicht optimal. Das soll das Radverkehrskonzept ändern. Das hat über 200 Einzelmaßnahmen - für die Vororte und die Kernstadt. Neue Radwege: Pirmasens hat verschiedene Ideen, neue oder bessere Radwege zu bauen. Auch mit Blick auf die mögliche Landesgartenschau. Geplant ist, die Innenstadt mit dem künftigen Landesgartenschau-Gelände am Eisweiher-Park zu verbinden. Rad- und Fußwege sollen dafür ausgebaut und Plätze und Straßen im Zentrum saniert werden. Fahrräder parken: Pirmasens prüft, wo im Stadtgebiet weitere Radabstellanlagen aufgebaut werden könnten. Insbesondere im Bereich der Fußgängerzone. Straßen für Radfahrer öffnen und Tempo 30 Zonen: Einbahnstraßen öffnen: Es wurden laut Stadt schon vorhandene Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr freigegeben - in den Vororten und im Stadtgebiet. Weitere Einbahnstraßen werden geprüft. Straßen zu Einbahnstraßen umwandeln: Die Stadt schaut auch regelmäßig, ob Straßen in Einbahnstraßen umgewandelt und dann für Radfahrer geöffnet werden können. Tempo 30 Zonen: Eine der Voraussetzungen zur Freigabe des Radverkehrs in Gegenrichtung von Einbahnstraßen sind laut Stadt Tempo 30 Zonen. Es werden weitere Straßen entsprechend geprüft. Straßen, die bisher nicht für Radfahrer offen sind: Laut Stadt wird auch geprüft, ob Straßen, die bisher durch bestimmte Verkehrszeichen für den Radverkehr nicht passierbar sind, doch freigegeben werden können. Grundsätzlich sei es sinnvoll, möglichst viele Straßenzüge freizugeben, um die kürzeste Strecke mit dem Fahrrad zurücklegen zu können. Quelle: Pressestelle Stadtverwaltung

Seine Erfahrungen als Radfahrer auf der Straße teilt Schneble beim Sozialen Netzwerk X . Häufig würden Autofahrer Radfahrer extrem gefährden. Sie überfahren Schutzstreifen für Fahrräder auf den Straßen und überholen zu schnell. Und dabei halten sie entweder zu wenig Abstand oder gar keinen. Ein Punkt, den auch der Deutsche Fahrradclub scharf kritisiert: Autofahrer müssten von ihrem Platz auf der Straße etwas an Radfahrer abgeben.

Mir ist es ein Anliegen, meinen Beitrag für ein besseres Fahrraderlebnis in Zweibrücken zu leisten.

Auch Zweibrücken will Fahrradfahren in der Stadt attraktiver machen

Mehr Menschen, die das Fahrrad nutzen: Das ist auch das Ziel der Rosenstadt Zweibrücken. Dafür sind laut Stadt mehrere Neugestaltungen von Straßen geplant. Um die Radverkehrssiutation insgesamt zu verbessern, hat Zweibrücken seit einiger Zeit auch einen ehrenamtlichen Radverkehrsbeauftragten: Lars Danzenbächer, begeisterter Radfahrer.

An manchen Schulen in Zweibrücken gibt es fahrradtechnisch zu tun, sagt der Radverkehrsbeauftragte Danzenbächer. Es brauche zum Beispiel modernere Abstellmöglichkeiten für Räder. Auch am Helmholtz-Gymnasium. Radverkehrsbeauftragter der Stadt Zweibrücken

"Da ich täglich mit dem Rad zur Arbeit pendle, war es mir auch ein persönliches Anliegen, meinen Beitrag für ein besseres Fahrraderlebnis in Zweibrücken zu leisten", sagt Danzenbächer.

Ein Kritikpunkt von Radfahrern in Zweibrücken laut Danzenbächer: Im Zentrum der Stadt fehlt es an sicheren Radwegen, auch zu Schulen. Außerdem brauche es Fahrradschutzstreifen auf Straßen. Das bemängelt auch der Deutsche Fahrradclub in der Südwestpfalz.

Wie Zweibrücken für Radfahrer attraktiver werden kann Lars Danzenbächer, Radverkehrsbeauftragter von Zweibrücken, wünscht sich: Bessere und neue Radwege

Insgesamt mehr Raum für das Fahrrad im Straßenverkehr von Zweibrücken

Von Seiten der Verwaltung und politischen Verantwortlichen mehr Visionen und Initiative für den Radverkehr - im Alltag und beim Tourismus Mehrere Radverkehrs-Pläne der Stadt Zweibrücken Eine der größten Umbaumaßnahmen wird es für Radfahrer in Zweibrücken in der Steinhauser Straße geben, sagt die Stadt. "Diese Landesstraße wird von drei auf zwei Spuren reduziert, damit auf beiden Fahrbahnen Radfahrstreifen entstehen können." So soll es eine bessere Anbindung an die Industriebetriebe geben und an das Zweibrücker Fashion-Outlet in Richtung Innenstadt. Und Zweibrücken plant noch mehr für Radfahrer: Bessere Verbindung zum touristischen Radwegenetz in Richtung Hornbach

Radweg in der Zweibrücker Allee soll ausgebaut werden

Ausbau des Radwegs in der Kohlenhofstraße

Bessere Radwegeanbindung zwischen Zweibrücken und Mörsbach

Entlang der Landesstraße zwischen Mittelbach Richtung Saarland soll ein Radweg entstehen

Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Oberauerbach und Winterbach Quelle: Pressestelle Stadtverwaltung und Radverkehrsbeauftragter

Kreis Südwestpfalz hat hunderte Projekte im Radverkehrskonzept

Rund um Zweibrücken und Pirmasens soll sich in Zukunft auch noch mehr tun beim Radverkehr. Der Kreis Südwestpfalz hat dafür ein spezielles Radverkehrskonzept erstellt. Rund 900 einzelne Projekte sind darin aufgelistet. Es sei ein Mammutprojekt. Das soll nach und nach angegangen werden.

Nach Angaben einer Kreissprecherin sind in dem Konzept Strecken benannt, die neu gebaut werden sollen. Außerdem Maßnahmen, die punktuell die Sicherheit von Radfahrern verbessern sollen.

Kreis Südwestpfalz: Viele Projekte für den Radverkehr geplant Das umfangreiche Radverkehrskonzept des Landkreises Südwestpfalz hat mehrere Ziele: durchgehende Radverbindungen in der Region schaffen

Anschlüsse an angrenzende Kreise und Städte

nahezu alle Siedlungen im Kreis an das Radroutennetz anbinden

Alltags- und touristische Ziele sollen Radfahrer sicher erreichen können Der Kreis Südwestpfalz will zum Beispiel durch den Bau von Querungsstellen die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Überall dort, wo außerorts ein Radweg eine Straße kreuzt, so eine Kreisspercherin. "Durch diese Querungsstellen wird der Autoverkehr auf der Straße verlangsamt; darüber hinaus wird eine Mittelinsel geschaffen, auf der Radfahrer warten können, um den Gegenverkehr vorbeizulassen." Sonst ist die Kreisverawaltung an verschiedenen Dingen dran, um den Radverkehr in der Südwestpfalz voranzubringen. Zwischen Ruppertsweiler und der B10 soll der Rad- und Gehweg ausgebaut werden.

Der Rad- und Gehweg an der Kreisstraße von Ständenhof nach Münchweiler soll angepasst werden. Weitere Pläne aus dem Radverkehrskonzept der Südwestpfalz: Tempo 30 Zonen prüfen, um Straßenverkehr für Radfahrer sicherer zu machen

Markierungen und Schilder anbringen, die auf Fahrradfahrer im Straßenverkehr hinweisen Quelle: Pressestelle Kreisverwaltung und Radverkehrskonzept

Auch kurzfristig Verbesserung für Radfahrerinnen und Radfahrer schaffen und Projekte sichtbar machen: Das ist dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC wichtig. In der Südwestpfalz arbeitet der nach Angaben eines Sprechers eng mit der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zusammen.

So wurden zum Beispiel im Bereich der Integrierten Gesamtschule Contwig auf der Straße Fahrradschutzstreifen eingerichtet. Das soll den Bereich sicherer für Radelnde machen und ein Hinweis für Autofahrer sein: "Achtung, hier fahren Radfahrer."

Donnersbergkreis will Radfahrregion werden

Im Donnersbergkreis soll der Radverkehr allgemein besser werden - touristisch und im Alltag. Denn ein Schwerpunkt beim Kreis: die Entwicklung zur Radfahrregion. Man will Radwege, die quasi zu jeder Jahreszeit und das gesamte Jahr über, nutzbar sind. Das Ganze ist nach Angaben eines Kreissprechers Teil des Klimaschutzmanagements.

Die Kreisverwaltung berät dabei auch Gemeinden, was sie mit Blick auf die Fahrradsituation noch tun können. Sie habe auch ein eigenes Förderprogramm für Radwege und Radinfrastruktur aufgelegt, das sehr intensiv genutzt werde.

Ein Teil des neuen Radweges bei Steinbach am Donnersberg: Das Ziel ist es eine Lücke zwischen Kaiserslautern und Worms zu schließen. SWR