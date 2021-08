Angesichts der schrecklichen Bilder aus dem Norden des Landes fragen sich viele Menschen gerade: Wie kann ich mich vor Hochwasser schützen? Ein Entwässerungs-Experte aus Kaiserslautern erklärt, was Hausbesitzer tun können.

Schreckliche Hochwasser-Ereignisse, wie sie gerade im Norden des Landes stattfinden, sind längst keine Seltenheit mehr. An zwei Tagen fiel an manchen Orten mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch wenn die Westpfalz bislang glimpflich davon kam, sagt Jörg Zimmermann, Vorstandsmitglied der Stadtentwässerung Kaiserslautern: "Solche Ereignisse werden sich häufen." Damit meint er auch bei uns. Denn auch in Kaiserslautern sind vollgelaufene Kanäle und überschwemmte Straßen keine Seltenheit mehr.

Für Jörg Zimmermann ist klar, dass von Jahrhundertregen-Ereignissen nicht mehr die Rede sein kann. So etwas könne jedes Jahr auf uns zu kommen.

"Bei einem großen Sturm sagt auch keiner:

Das war der 20-jährige Sturm."



Deshalb sollten sich Grundstücks- und Hausbesitzer schon jetzt Gedanken machen, wie sie vorsorgen können.

Wasser sollte vermehrt auf Grundstücken versickern

Deutschlandweit findet zurzeit ein Umdenken statt, sagt Jörg Zimmermann. "Das Ziel ist, das Wasser in der Fläche zu halten." Denn bei Starkregen fließt es zunächst in die Kanalisation, von dort in kleine und größere Gewässer, die dann sehr schnell überlaufen können. Das bedeutet: Regenwasser soll nicht mehr vermehrt in die öffentlichen Abwasserkanäle geleitet werden.

Viele Kommunen würden gerade Hochwasser-Schutzkonzepte erarbeiten. So wie in Kaiserslautern. "Da wurde der Auftrag schon vergeben. Es finden in den nächsten Monaten Bürger-Workshops zu dem Thema in den Stadtteilen statt." Und in diesen geht es um ein Ziel: "Das Regenwasser muss auf den Grundstücken versickern." Umso wichtiger sei es, dass sich Hausbesitzer oder Bauherren schon jetzt darüber Gedanken machen, sich ein Gründach, Mulden oder Zisternen zuzulegen.

Bauliche Maßnahmen reichen gegen Fluten nicht aus

Am besten sei es, sagt Zimmermann, sich zunächst einmal beraten zu lassen. Zum Beispiel von einem Wasser-Ingenieur. Der kommt auf das Grundstück, testet, wie gut Wasser auf dem Boden versickert, führt verschiedene Messungen durch und erstellt dann Pläne, welche Maßnahmen Grundstückbesitzer treffen sollten, um das Risiko von Überschwemmungen zu verkleinern. "Es gibt auch die Möglichkeit, sich bei uns, bei der Stadtentwässerung, erstberaten zu lassen", so Zimmermann.

Doch all das kann letztendlich vor Wassermassen, wie sie zurzeit im Norden von Rheinland-Pfalz auftauchen, nicht schützen. "Dafür reichen die baulichen Maßnahmen dann auch nicht mehr aus."

Haus- und Grundstücksbesitzer sollten sich gut versichern

Gerade in Zeiten, in denen keine Hochwasser-Ereignisse stattfinden, werde das Thema von Grundstücksbesitzern oft verdrängt, sagt Jörg Zimmermann. Doch gerade dann müsse man sich Gedanken über das Thema machen. Deshalb fordert er eine gesetzliche Pflicht für eine Elementarschaden-Versicherung. "So wie es sie bei der Kfz-Haftpflichtversicherungen gibt."

Nach solchen Hochwasser-Ereignissen würden Versicherungsunternehmen zwar die Preise erhöhen, vor allem für Grundstücke, die an Gewässer liegen. Aber eine allgemeine Pflicht würde die Solidargemeinschaft erhöhen, was wiederum die Preise regulieren würden.