Wie gestiegene Auflagen für Umzüge Gemeinden vor Probleme stellen

Es war ein großes Aufregerthema in der Fastnachtszeit: die strengeren Sicherheitsauflagen für Umzüge. Die Fastnacht ist zwar vorbei, die Aufregung aber bleibt. Denn nun laufen die Planungen für zahlreiche Volksfeste und in den Dörfern vor allen Dingen der vielen Kerwen. Deren Höhepunkt sind oftmals Umzüge. Auch dafür sind Sicherheitsauflagen zu erfüllen, gerade für den Bau von Motivwagen. Am Mittwochabend hat ein Experte von TÜV Rheinland bei einer Informationsveranstaltung in Kirchheimbolanden zu diesem Thema zahlreiche Fragen beantwortet. Bei vielen der Besucherinnen und Besucher sind die Sorgen aber geblieben.

O-Ton Armin Juchem:

„Das bedeutet große Überlegungen in puncto der Kosten. Wir haben 40 Zugnummern. Davon sind 15 bis 18 Wagen, die wir in dieser Form, in dieser Größe künftig nicht mehr haben werden.“

Armin Juchem ist Ortsbürgermeister von Bolanden. In der 2500 Einwohner zählenden Ortsgemeinde findet einer der größten Kerweumzüge im Donnersbergkreis statt. Juchem ist sich sicher, dass solche Umzüge künftig anders aussehen werden, als das bisher der Fall war. Der Grund: die erhöhten Auflagen für Motivwagen.

Denn wer einen solchen Wagen gestalten und darauf Personen mitnehmen möchte, benötigt laut TÜV neben einer Betriebserlaubnis auch ein Gutachten. Das kostet Geld. Um die 200 Euro pro Wagen können da beim ersten Mal fällig werden.

Die Stadt Kirchheimbolanden will die Teilnehmer an ihrem Umzug zur Bierwoche am 11. Juni finanziell unterstützen, wie Stadtbürgermeister Marc Muchow nach der Infoveranstaltung sagte.

O-Ton Marc Muchow:

„Die Teilnehmer sind doch etwas erschrocken ob der vielen Vorgaben und Regularien, die nun jetzt einzuhalten sind. Wir werden auch die Kosten für die Teilnehmer der Umzüge größtenteils kompensieren können. Wenn es Kosten sind, die direkt mit dem Umzug im Zusammenhang stehen.“

In vielen kleinen Gemeinden, so ist die Befürchtung, wird eine finanzielle Unterstützung wie in Kirchheimbolanden aber nicht möglich sein.

Das sieht auch Reinhard Horsch so. Er ist Ortsbürgermeister von Bennhausen:

O-Ton Reinhard Horsch:

„Kerwe ist das größte Fest im Dorf. Und für ein kleines Dorf von 170 Einwohnern ist es immer schon eine sportliche Aufgabe, überhaupt einen Umzug auf die Beine zu kriegen. Wir waren froh, wenn wir so eine Handvoll Nummern hatten. Da waren natürlich auch Fahrzeuge dabei. Wahrscheinlich wird die Orientierung dahingehen, dass wir mehr mit Fußgruppen, Musikverein aus dem Nachbarort vielleicht was macht und auf manche improvisierten Fahrzeuge, wie wir sie hatten, verzichtet.“

SWR4-Reporter Jürgen Rademacher berichtete.