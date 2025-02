Wie eine Kirche im Donnersbergkreis zur Arztpraxis werden soll

Lukas Schur und seine Frau Lara haben ein großes Ziel. Sie wollen in den kommenden Jahren aus der Kirche in Potzbach eine Arztpraxis machen. Denn die katholische Kirche nutzt das Gebäude nicht mehr.

"Unsere Vorfreude ist riesig, aber das finanzielle Risiko auch hoch." Lukas Schur öffnet die Tür zu der kleinen Kirche. Hier in Potzbach im Donnersbergkreis ist er aufgewachsen und hat auch Gottesdienste in dieser Kirche besucht. Was er sich damals wohl nicht gedacht hatte, dass die Kirche eines Tages ihm gehören würde.

In dieser Kirche in Potzbach im Donnersbergkreis soll in den kommenden Jahren eine Arztpraxis entstehen. SWR

Donnersbergkreis: Arztpraxis, wo früher Gottesdienst gefeiert wurde

Das Bistum Speyer hat die Kirche im Februar 2024 aufgegeben und das Gotteshaus zum Verkauf angeboten. Der 35-jährige Arzt hat zugeschlagen. Er ist gerade mitten in der Facharztausbildung am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern. Wenn er diese beendet hat, will er in der ehemaligen Kirche gemeinsam mit seiner Frau Lara eine Praxis für Allgemeinmedizin eröffnen. In etwa fünf Jahren soll der Traum von der eigenen Praxis wahr werden.

Noch steht der Altar in der Potzbacher Kirche. Bald soll er aber für Wartezimmer und Behandlungsräume weichen. SWR

Dann werden anstelle von Kirchenbänken und einem Altar Patientinnen und Patienten im Wartezimmer sitzen, und Lukas Schur zwischen den Behandlungsräumen hin- und herlaufen. Bis es soweit ist, dauert es aber noch. Unter anderem möchten Schur und seine Frau direkt hinter der Kirche ein Wohnhaus bauen. Das sei bisher aber noch nicht genehmigt worden.

Lukas und Lara Schur wollen direkt hinter der Kirche auch ein Wohnhaus bauen. Auf dem ehemaligen Altar des Gotteshauses begutachten sie die Pläne dazu. SWR

Arztpraxis in Potzbach: Kirchenbänke im Wartezimmer

Wenn die Praxis einmal fertig ist, wird jedoch nicht mehr viel an eine katholische Kirche erinnern, meint Lukas Schur. Was bleiben wird: Im Wartezimmer der Hausarztpraxis dürfen die Patienten später unter anderem auf Kirchenbänken Platz nehmen. So die Idee von Schur.

Außerdem soll der Glockenturm neben dem Kirchengebäude weiterverwendet werden. Das sei vielen Potzbachern auch wichtig gewesen, sagt Schur. Jeden Tag am Morgen, zu Mittag und am Abend läuten deshalb immer noch die Kirchenglocken der ehemaligen Potzbacher Kirche.

Bürger in Potzbach freuen sich über Hausarzt im Ort

Die meisten Bürgerinnen und Bürger in Potzbach unterstützen die Pläne des 35-Jährigen. Viele seien auch froh, dass damit eine Arztpraxis in den Ort komme, sagt Schur. "Insgesamt ist die ärztliche Versorgung, vor allem im allgemeinmedizinischen Bereich, in Gefahr." Deshalb müssten seiner Meinung nach möglichst viele junge Ärzte versuchen, die medizinische Versorgung auf dem Land aufrechtzuerhalten. Mit der Arztpraxis in einer ehemaligen Kirche will Lukas Schur seinen Teil dazu beitragen.

Auf die Arbeit in der Arztpraxis freue er sich schon, sagt Lukas Schur. In der Klink sei der Umgang mit den Patienten nämlich oft anonymer. Das Konzept hinter einer Hausarztpraxis gefalle ihm deshalb, "weil man da vielleicht vom Opa über die Kinder bis hin zu den Enkeln – alle Generationen einer Familie – kennt und betreut." Das will Lukas Schur zukünftig in seiner Praxis in Potzbach auch tun.