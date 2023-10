Wie eine hunderte Jahre alte Mauer in Kirchheimbolanden erneuert wird

Teile von ihr stammen aus der Barockzeit: Derzeit wird die Schlossgartenmauer in Kirchheimbolanden aufwändig saniert. Das ist aus mehreren Gründen eine besondere Herausforderung.

Marc Sattel kennt den Schlossgarten in Kirchheimbolanden seit geraumer Zeit. Immer wieder ist der Planer aus Maxdorf in der Vorderpfalz dort gefragt. So wie aktuell. Der Grund: Die Mauer rund um den historischen Landschaftsgarten muss saniert werden. Im nördlichen Bereich des Schlossgartens hatte sich die Mauer teilweise bedenklich gesenkt, zudem hatten sich Abdeckplatten gelöst und Fugen bröckelten.

Die Nordseite der Schlossgartenmauer in Kirchheimbolanden wurde bereits fertiggestellt. SWR

Teile der Schlossgartenmauer müssen geradegezogen werden

"Es ist eine sehr große Mauer und sie hat auch ganz unterschiedliche Strukturen", sagt der Planer. Los ging alles schon im Jahr 2019, als sich auf der Nordseite des Schlossgartens Teile der Mauer um mehr als 30 Zentimeter in Richtung Straßen senkten. Die Mauer wurde mit großen Stützen gesichert. Marc Sattel wurde beauftragt ein Gutachten zu erstellen. Das Ergebnis: An einem Großteil der rund einen Kilometer langen Umrandung muss etwas getan werden.

Im vergangenen Jahr starteten die Arbeiten auf der Nordseite. Und das mit einer nicht alltäglichen Aktion. Die schiefstehende Mauer wurde mit verschiedenen Maschinen wie Bagger wieder gerade gezogen. Auf dem Rest des mehr als 180 Meter langen Mauerstücks in Kirchheimbolanden wurde unter anderem neu verfugt und es wurden lose Steine wieder neu eingesetzt.

Mauer in Kirchheimbolanden ist um die 300 Jahre alt

In diesem Jahr laufen nun die Arbeiten an der südlichen Seite. Die Besonderheit hier ist unter anderem die Höhe, wie Tatjana Fuchs vor Ort erzählt. Sie ist von Seiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Kirchheimbolanden für die Sanierung zuständig. Und sie erläutert auch, was das Projekt unter anderem so besonders macht: "Es ist keine Mauer aus einem Guss."

Der Schlossgarten in Kirchheimbolanden Eine erste Erwähnung des historischen Landschaftsgartens stammt aus dem Jahr 1602. Das Gelände gehörte zu einer Schlossanlage der Nassauer Grafen und wurde als "Pfaugarten" bezeichnet. 1738 wurde das Schloss der Fürsten von Nassau-Weilburg zu einem dreiflügeligen Barockbau umgestaltet. In diesem Zuge wurde dann auch eine französische Gartenanlage "mit streng geometrischen Formen errichtet", wie der Förderkreis Schlossgarten zur Geschichte des Geländes mitteilt. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde der Park dann wieder verändert: in einen "romantisch-englischen Landschaftsgarten" mit verschlungenen Wegen, kleinen Tempeln, Grotten und Wasserfall. Mehrmals wechselten im Laufe der Zeit die Besitzer. 1889 übernahm Heinrich von Brunck, Technischer Direktor und Vorstandsmitglied der BASF in Ludwigshafen, den Schlossgarten und das angrenzende Ballhaus. Schlossgarten seit 2006 im Besitz der Stadt Kirchheimbolanden Er siedelte Pflanzen aus aller Welt im Schlossgarten an. 1942 wurde der Schlossgarten als Dr.-Heinrich-von-Brunck-Gedächtnisstiftung an die BASF-Aktiengesellschaft übergeben. 2006 übernahm die Stadt Kirchheimbolanden die Verantwortung für die Gartenanlage. Zudem wird derzeit nebenan mit einem großen Aufwand ein barocker Terrassengarten wieder hergestellt.

Untersuchungen hätten ergeben, dass sie wohl in der Barockzeit angelegt wurde. Es gebe sogar einen Stein mit einer Jahreszahl: 1727. "Im Laufe der Zeit wurde die Mauer aber immer wieder ergänzt, erweitert und auch erhöht", erzählt Planer Marc Sattel. Die höchsten Bereiche befinden sich auch auf der Südseite. Da seien es teilweise acht Meter, so der Planer.

Waren einmal Baluster auf der Mauer am Schlossgarten in Kibo?

Hier mussten zunächst Abdeckplatten abgenommen werden. "Sie waren durch Wurzeln geschädigt und hatten sich gelöst. Das ist dann auch ein Sicherheitsrisiko", sagt Sattel. Mittlerweile sind sie auch neu aufgesetzt. Was eine Herausforderung ist, wie der Planer erzählt: "Wir haben hier einen schiefen Mauerverlauf. Und in diesem Verlauf die Abdeckplatten wieder neu aufzusetzen, ist gar nicht so einfach." Die Platten haben für die Mauer auch noch eine weitere wichtige Funktion. Sie sollen verhindern, dass Wasser von oben in das Mauerwerk eindringen kann.

Bei den Arbeiten haben die Mitarbeiter der beauftragten Baufirma dann auch eine Entdeckung gemacht. Löcher in den Abdeckplatten lassen den Schluss zu, dass sich in der Vergangenheit einmal Baluster zumindest auf Teilen der Mauer befanden. Derzeit werden viele Stellen an dem knapp 400 Meter langen und 1600 Quadratmeter großen Mauerstück neu verfugt.

Jede Mauer muss mit einer eigenen Technik bearbeitet werden. Da muss man jedes Mal auf eine neue Situation eingehen.

Für die Mauer in Kirchheimbolanden wird spezieller Mörtel verwendet

Verfugt wird mit einer Maschine, die einen Spezialmörtel in die Lücken presst. Dies soll dafür sorgen, dass die Sandsteinmauer später wieder einen guten Halt hat. Das alles muss bei Temperaturen von mehr als fünf Grad erfolgen, sonst ist es für den Mörtel zu kalt. "Eine Mauer, die länger als 100 Meter ist, ist schon eine Herausforderung", sagt Georgi Asenov von der ausführenden Firma. Asenov ist zuversichtlich, dass seine Kollegen und er das südliche Teilstück in diesem Jahr noch fertig bekommen.

Eine Herausforderung: Die Abdeckplatten mussten wieder auf die schiefe Schlossgartenmauer in Kirchheimbolanden aufgesetzt werden. SWR

Wie es dann mit dem östlichen Bereich der Mauer weitergehen wird, das müsse im Detail noch vereinbart werden, berichtet Tatjana Fuchs von der Verbandsgemeindeverwaltung. Diese sei allerdings auch nicht so hoch und "erheblich einfacher gestaltet", so Fuchs.

Eine solch historische Mauer wieder so herzustellen, dass sie möglichst lange hält, sei ein besonderes Projekt, ergänzt Marc Sattel. Rund eine Million Euro wird es wohl kosten, bis alle Arbeiten an der Umrandung abgeschlossen sind. Dafür erhält die Stadt Kirchheimbolanden Zuschüsse des Landes.