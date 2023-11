per Mail teilen

Der Ärztemangel in der Pfalz wird in Winnweiler jetzt aktiv angegangen. In dem Ort im Donnersbergkreis entsteht ein neues Ärztehaus - was besonders Eltern freuen dürfte.

Julia Windschügl und Peter Follmann schauen sich um. Noch befindet sich ihre künftige Praxis im Rohbau. Die beiden wissen aber schon genau, wo welcher Behandlungsraum hin soll. "Nur bei den Details fehlt mir noch die Vorstellungskraft", sagt der 43-jährige Follmann. Gemeinsam mit Julia Windschügl will er im Ärztehaus in Winnweiler eine Kinderarztpraxis eröffnen - und zwar im Juli nächstes Jahr.

Heimkehr für Kinderarzt nach Winnweiler

Es wird die erste Praxis der beiden sein. "Für mich ist es in erster Linie eine Heimkehr", sagt Follmann, der auch in Winnweiler wohnt. Momentan ist er als Leitender Oberarzt in der Kinder- und Jugendmedizin des Westpfalz-Klinikums tätig.

"Es gibt einfach Bedarf an Kinderärzten in der Region", sagt Follmann. Seine Kollegin Julia Windschügl, die ebenfalls im Westpfalz-Klinikum als Funktionsoberärztin angestellt ist und vor wenigen Wochen Nachwuchs bekommen hat, fügt grinsend an: "Bei mir wird aktuell zwischen jedem Windelwechseln telefoniert. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das alles zu planen."

Noch ist einiges zu tun im Ärztehaus in Winnweiler. SWR

Auch weitere Ärzte im neuen Zentrum am Donnersberg

Einerseits sei da die "Bürde der Neugründung", sagt die 36-Jährige aus Kaiserslautern. Andererseits gebe es aber auch wahnsinnige Chancen: "Wir können hier für die Kinder und Familien was Neues schaffen."

Julia Windschügl und Peter Follmann werden in dem neuen Ärztehaus direkt neben der Verbandsgemeindeverwaltung in Winnweiler aber nicht alleine sein. Neben Allgemeinmedizinern, einer Physiotherapie, Chiropraktiker, einem Psychiater und einer Logopädin werden auch eine Apotheke oder ein Anbieter von Sozialdienstleistungen einziehen - das sagt Timo Demmerle, Geschäftsführer des Gesundheitsforums Winnweiler (Gefowi).

Allgemeinmedizin will im Ärztehaus im Dezember öffnen

Mediziner aus dem Ort haben sich für das Projekt mit einem Investor zusammengetan, weil sie auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten waren. So habe das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Nordpfalz immer mehr Anfragen von Patienten. Diese könnten aber nicht alle in den bisherigen Räumlichkeiten am Schlossplatz behandelt werden.

"Es war klar, es muss eine andere Fläche her. In Kombination mit anderen Fachärzten ist die Idee entstanden, das neue Gebäude zu errichten", sagt Demmerle. Seine Frau Jennifer wird als Allgemeinmedizinerin mit Kollegen des Medizinischen Versorgungszentrums auch als erste einziehen - und zwar zum 7. Dezember. Andere sollen dann nach und nach folgen.

80 Parkplätze in Winnweiler direkt vor der Tür

Ziel sei es, in Winnweiler mit dem Millionenprojekt einen "neuen zentralen Ort" zu schaffen. In dem rund 2.000 Quadratmeter großen Gebäude solle die Gesundheitsversorgung für die Verbandsgemeinde und auch für Patienten darüber hinaus gesichert werden. Dankbar ist Timo Demmerle, dass die Verbandsgemeinde dabei unterstützt: Um das Gebäude herum sollen 80 Parkplätze entstehen.

Bei Peter Follmann steigt derweil vor seinem Schritt zur eigenen Praxis schon die Nervosität. "Und das nicht nur ein bisschen! Das ist ein Schritt für die nächsten 25 Jahre - wohl wissend, dass wir auch ein Risiko eingehen". Julia Windschügl ergänzt: "Wir wissen aber auch, dass wir eine Versorgungssicherheit herstellen."