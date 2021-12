Ab Montag gilt 2Gplus am Westpfalz-Klinikum

Ab Montag gilt an den Standorten des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Kusel, Rockenhausen und Kirchheimbolanden die 2Gplus Regel. Außerdem muss eine FFP2-Maske getragen werden.

"Die Lage bei uns im Westpfalz-Klinikum ist an allen Standorten vergleichbar besorgniserregend wie die Lage in der gesamten Bundesrepublik", sagt der Ärtzliche Direktor des Klinikums, Christian Mönch. Man sei auch weiter versorgungsbereit, aber langsam stoße das Krankenhaus an seine Grenzen. Deshalb gelte ab Montag für Angehörige von Patienten die 2Gplus Regel, sowie weiterhin die FFP2-Maskenpflicht, auch in den Patientenzimmern.

Besucherstopp in Rockenhausen endet

Am Standort Rockenhausen war in dieser Woche wegen der hohen Auslastung des Krankenhauses und der personellen Situation ein Besucherstopp verhängt worden. Dieser wird ab Montag nach Angaben der Klinikleitung wieder aufgehoben.

Weiterhin strenge Besuchsregeln

Eine Regel bleibt aber bestehen: Jeder Patient darf nur einen Besucher für eine Stunde am Tag empfangen. Die Angehörigen müssen nach Angaben des Westpfalz-Klinikums beim Betreten des Krankenhauses nachweisen, dass sie geimpft oder genesen und zusätzlich negativ getestet sind. Der Test muss an einer offiziellen Teststelle gemacht worden sein und das Ergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Klinikum-Geschäftsführer ruft zur Impfung auf

Der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums, Peter Förster, appelliert aber weiterhin an die Menschen, sich impfen zu lassen. Eine Impfung biete den größtmöglichen Schutz für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter. Deshalb fordere ich erneut alle dazu auf, sich schnellstmöglich impfen und auch boostern zu lassen“, sagt Förster.