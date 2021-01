Ein weiteres Winterwochenende in der Westpfalz steht an - da zieht es die Menschen nach draußen. Einige Orte wappnen sich gegen ein Verkehrschaos wie an den vergangenen Wochenenden.

In Dannenfels im Donnersbergkreis zum Beispiel bereitet man sich schon auf den nächsten Ansturm vor. Auch an diesem Wochenende wird wieder die Zufahrt vom Bastenhaus zum Donnersberg gesperrt – jeweils zwischen 9.30 und 18 Uhr. Und damit auch die Zufahrt aus Dannenfels, weil diese ja auf die andere Straße mündet. Parkverbotszonen in Dannenfels Weil viele Besucher ihr Auto wegen der Sperrung am vergangenen Wochenende in Dannenfels abgestellt hatten, richtet das Ordnungsamt dort Parkverbotszonen ein und wird diese auch kontrollieren. Am vergangenen Wochenende gab es nicht nur ein Verkehrschaos in Dannenfels, sondern die Besucher hatten auch viele Haus- und Hofeinfahrten zugeparkt - zum Leidwesen der Anwohner. Der Dannenfelser Ortsbürgermeister Ernst-Ludwig Huy (FWG) bat darum, dass nicht alle Winterausflügler in seinen Ort kommen. Als Alternative empfiehlt er den Stahlberg bei Rockenhausen. Dort gebe es auch einen großen Wanderparkplatz, der bis jetzt oft komplett leer gewesen sei. Kein Rodeln und Langlauf am Hermersbergerhof Auch der Hermersbergerhof in der Südwestpfalz ist ein klassisches Ausflugsziel in der Winterzeit. Dort ist allerdings bis März wegen der Corona-Pandemie das Rodeln verboten, auch die Langlauf-Loipen werden nicht gespurt. Außerdem ist es im Moment nicht ganz ungefährlich, im Wald spazieren zu gehen. Die Wege sind vereist - dort können Wanderer leicht ausrutschen. Das zweite Problem ist der Schneebruch. Die Äste der Bäume biegen jetzt schon durch. Sollte am Wochenende, wie angekündigt, weiterer Schnee dazu kommen, könnte auch das gefährlich werden.