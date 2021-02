Die Westpfalz-Werkstätten haben im Rahmen des Projekts "Budget für Arbeit" zum einhundertsten Mal einen Menschen mit Behinderung erfolgreich in den regulären Arbeitsmarkt vermittelt. Westpfalz-Werkstätten gibt es in Landstuhl, Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach.



Seit gut 14 Jahren gibt es das Projekt "Budget für Arbeit" in Rheinland-Pfalz. Es soll nach Angaben der Westpfalz-Werkstätten Menschen mit Behinderung den Übergang in einen regulären Job erleichtern. Beispielsweise durch eine rechtliche Absicherung und eine finanzielle Förderung des neuen Arbeitgebers. Landesweit haben mit Hilfe des "Budgets für Arbeit" mehr als 400 Menschen mit Behinderung den Sprung ins reguläre Berufsleben geschafft – 100 davon waren zuvor bei einer der drei Westpfalz-Werkstätten beschäftigt. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich insgesamt 36 Behindertenwerkstätten an dem Projekt.