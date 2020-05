Erstmals dürfen am Sonntag Menschen wählen, die einen gesetzlichen Betreuer haben. Die Westpfalz-Werkstätten bereiten diese Erstwähler mit Beeinträchtigung auf die Stimmabgabe vor.

In Rheinland-Pfalz gibt es 2.200 Menschen mit Beeinträchtigung, die einen gesetzlichen Betreuer für alle Angelegenheiten haben. Auch in den Westpfalz-Werkstätten in Landstuhl gibt es unter diesen Menschen einige Erstwähler. Und für die gibt es einen eigenen Kurs, der sie auf die Kommunal- und Europwahl vorbereitet.

Benjamin Fischer (links) mit seinem Vater und Betreuer Andreas Fischer. Rechts Marina Lauer. SWR

Benjamin, genannt Benni, montiert in den Westpfalzwerkstätten Teile oder hilft in der Küche. Für den 23-Jährigen ist es das Größte, dass er am Sonntag zum ersten Mal wählen gehen darf. Im Vorfeld hat er zum Beispiel den Wahl-O-Mat im Internet getestet. Das Web-Programm bietet eine Entscheidungshilfe, inwieweit verschiedene Parteien mit den eigenen Ansichten übereinstimmen oder auch nicht. Bei Benni kam dabei heraus, dass ihm die Tierschutzpartei am meisten liegt. Wenig erstaunlich, denn Benni hat selbst einen Hund, an dem er sehr hängt.

Wahl-Kurs erklärt korrekte Stimmabgabe

Dass Wählen aufregend ist, kann auch Marina Lauer bestätigen. Sie hat schon mehrere Male gewählt. Die 30-Jährige hat eine kognitive Beeinträchtigung, also eine verminderte Denkleistung, ist aber wahlberechtigt. Sie erinnert sich noch lebhaft daran, dass sie einen riesigen Stimmzettel gar nicht selbst zusammenfalten konnte. „Ich habe dann jemanden gefragt, der mir die Zettel gefaltet hat." Sie und Benni haben in dem Wahl-Kurs zum Beispiel erklärt bekommen, wie sie die Stimmzettel ausfüllen müssen, damit die Wahl gültig ist.

Vater hält Wahlzettel zu schwierig für beeinträchtigten Sohn

Andreas Fischer ist Bennis Vater und gesetzlicher Betreuer. Er findet es gut, dass sein Sohn wählen gehen darf. Und er hat Benni schon Antworten auf alle seine neugierigen Fragen gegeben. "Er hat gefragt, warum steht der unterm Sonnenschirm und verteilt Luftballone oder was ist eine Partei?"

Für Benni kann der Wahlsonntag also kommen, doch Papa Andreas wird mit ihm nicht ins Wahllokal gehen, sondern lieber Briefwahl machen. „Ich traue es ihm nicht zu, diese Wahlzettel zu meistern - schlicht und ergreifend."