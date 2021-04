Kaum eine Region in Deutschland ist so von US-Amerikanern geprägt wie die Westpfalz. Aber wie viel wissen Sie über die Amis, die hier leben?

Rund 50.000 Menschen leben in der Millitary Community in Kaiserslautern. Die Air Base in Ramstein ist der größte US-Militärflughafen außerhalb der USA, in Weilerbach entsteht gerade das größte US-Hospital, das nicht auf amerikanischem Boden liegt. Testen Sie in unserem Quiz Ihr Wissen über die Amerikaner in der Westpfalz und erfahren Sie allerlei Fakten und Kuriositäten.