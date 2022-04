Geld von amerikanischem Militär - Zufriedenheit im Westen der Pfalz

Innenminister Lewentz kommt mit der Zusage von seinem Besuch in Washington nach Hause, dass das US-Militär weiter in seine rheinland-pfälzischen Standorte investieren will. Das freut die Bürgermeister in der Westpfalz.

Der Eingang zum amerikanischen Militärgelände in Baumholder. SWR Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hatte bei seinem Routinebesuch in Washington erfahren, dass die US-Regierung in die Militärstandorte in Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren eine Milliarde Dollar investieren will - davon allein rund 200 Millionen in Baumholder. Baumholder soll nach Informationen der Militärzeitung "Stars and Stripes" zum Knotenpunkt für Spezialoperationen in Europa ausgebaut werden. Darüber freut sich der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Baumholder, Bernd Alsfasser (FWG). Er erinnerte daran, dass der Standort Baumholder vor gar nicht allzu langer Zeit sogar schon vor dem Aus stand. "Dass jetzt hier investiert wird, ist großartig", sagte Alsfasser. Die amerikanischen Streitkräfte seien immer noch der größte Arbeitgeber in der strukturschwachen Region. "Wir wüssten gar nicht, wo wir die Leute sonst unterbringen sollten." Hechler geht von Ausbau der Schulen in Ramstein aus "Das sind grundsätzlich gute Nachrichten", sagte auch der Verbandsbürgermeister von Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU). Auch wenn es noch keine genauen Zahlen für Investitionen in den US-Flughafen Ramstein gibt. Hechler verwies aber auf das Schulbau-Programm der Amerikaner: Die Highschool auf der Airbase sei schon umgebaut, Gelder für die Middleschool seien bewilligt. Hechler geht davon aus, dass auch die amerikanischen Grundschulen in Ramstein und Landstuhl saniert und ausgebaut werden. Hechler hatte im Vorfeld des Lewentz-Besuches keine Angst, dass die Verlegung von amerikanischen und NATO-Truppen in den Osten des Bündnisses wegen des Ukraine-Krieges negative Auswirkungen auf die Airbase haben könnte. "Ramstein hat bei der Evakuierung der Flüchtlinge aus Afghanistan gezeigt, was es leisten kann", sagte Hechler. Die Airbase bleibe weiterhin ein zentraler Baustein in den militärischen Überlegungen der USA. Neubau des US-Hospitals Weilerbach soll bald beginnen Auch der Verbandsbürgermeister von Weilerbach, Ralf Schwarm (SPD), zeigte sich erfreut, dass für den Neubau des US-Hospitals in seiner Gemeinde weitere Gelder zur Verfügung gestellt wurden. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen. Das zeige auch, dass die Amerikaner ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region seien. "Auf der anderen Seite sind wir für die Amerikaner auch ein verlässlicher Partner", sagte Schwarm.