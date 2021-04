per Mail teilen

Auf den Intensivstationen in der Westpfalz sind zurzeit noch genügend Betten frei. Medizinische Notfälle können jederzeit behandelt werden, hieß es aus den Kliniken der Region.

In einer SWR-Umfrage gaben die Kliniken an, dass sie sich einmal pro Woche untereinander abstimmen und sich bei Engpässen gegenseitig aushelfen. Außerdem wird der Rettungsdienst über die jeweilige Belegung des Krankenhauses mit Intensivpatienten informiert.

15 Corona-Patienten am Westpfalz-Klinikum

Das Westpfalzklinikum in Kaiserslautern. SWR

Das Westpfalz-Klinikum hat an seinen drei Standorten insgesamt 141 Intensivbetten - dort sind noch 19 frei. Am Standort Kaiserslautern werden zurzeit 13 Corona-Patienten intensivmedizinisch versorgt - an den Standorten Kusel und Rockenhausen jeweils einer. Zusätzlich liegen 25 Menschen mit einer Corona-Infektion auf den Isolierstationen.

Im städtischen Klinikum in Pirmasens werden zurzeit zehn Patienten auf der Intensivstation betreut - drei davon sind Corona-Patienten.

Nardini-Klinikum zurzeit ohne Corona-Patienten

Das Nardini-Klinikum in Zweibrücken SWR

Im Nardini-Klinikum mit den Standorten Landstuhl und Zweibrücken befindet sich zurzeit kein Corona-Patient auf den Intensivstationen. Dort gibt es insgesamt 19 Intensivbetten.

Die Klinikleitung teilte mit, dass darauf geachtet werde, dass nur rund 80 Prozent der Betten auch wirklich belegt sind, um kurzfristig für steigende Zahlen von Covid-Patienten gerüstet zu sein. Außerdem könnten innerhalb kurzer Zeit neun weitere Intensivbetten aktiviert werden.

Beatmungsgeräte werden knapp

Aus dem Westpfalz-Klinikum hieß es, dass die Patienten im Vergleich zu den ersten beiden Corona-Wellen jünger und kränker seien. Das zeige sich auch daran, dass mehr Beatmungsgeräte gebraucht würden. Weil es hier zu Engpässen gekommen sei, habe man in Rheinland-Pfalz bereits Patienten in andere Krankenhäuser verlegen müssen.

Außerdem beobachten die Mediziner am Westpfalz-Klinikum, dass auch die Zahl der Intensivpatienten zunehme, die keine Infektion mit dem Corona-Virus hätten. Dies liege daran, dass während der ersten beiden Corona-Wellen Operationen verschoben werden mussten, die nun nachgeholt würden - diese Patienten müssten dann gegebenenfalls auch intensivmedizinisch betreut werden.

Keine Scheu vor dem Gang ins Krankenhaus

Sowohl das Westpfalz-Klinikum als auch das Nardini-Klinikum appellierten an die Menschen, sich trotz der schwierigen Lage sofort ins Krankenhaus zu begeben, wenn akute Gesundheitsprobleme auftauchen - zum Beispiel Herz-Kreislaufprobleme.