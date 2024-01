Mehr Spenden im Westen der Pfalz in der Weihnachtszeit

Vor Weihnachten ist für viele Menschen die Zeit, Bedürftige mit einer Spende zu unterstützen. Im Westen der Pfalz ist die Bereitschaft hoch - trotz steigender Lebenshaltungskosten.

Die Spendenbereitschaft ist über das gesamte Jahr gesehen auf einem gleichbleibenden Niveau. Jetzt kurz vor Weihnachten ist sie sogar nochmal gestiegen. Das ist das Fazit vieler Hilfsorganisationen in der Westpfalz.

Sie sei "stabil und auf einem guten Niveau", sagt zum Beispiel Werner Stumpf vom Verein "Alt, arm, allein" in Kaiserslautern. Auch gegenüber den vergangenen Jahren sei für 2023 keine Abschwächung erkennbar. "Alt, arm, allein" unterstützt ältere Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern. Man freue sich über jede noch so kleine Spende und hoffe, dass das aktuelle Niveau auch über die kommenden Jahre gehalten werden kann, sagt Werner Stumpf.

Tafel in Kaiserslautern: Lieber spenden, als zum Helfen vorbeikommen

Auch die Tafel in Kaiserslautern nimmt jede Spende gerne an. Am meisten kann man der Tafel helfen, indem man Lebensmittel einkauft und diese vorbeibringt. Am besten lang haltbare Grundnahrungsmittel wie Nudeln oder Reis, sagt Stefan Opitz von der Tafel. Das sei in jedem Fall besser, als kurz vor Weihnachten zum Helfen vorbei kommen zu wollen. Das sei zwar gut gemeint, bringe aber wenig . "Diese Menschen müssen wir zeitintensiv einarbeiten und dann kommen sie nur für ein paar Schichten – das ist eher eine Belastung", so Opitz.

Generell sei die Spendenbereitschaft von Privatpersonen bei der Tafel seit der Pandemie nach oben gegangen. Allerdings spenden die Supermärkte weniger, insgesamt kommen deshalb immer weniger Lebensmittelspenden an.

Wieder mehr Spenden für Kinderschutzbund

Nachdem der Kinderschutzbund für Kaiserslautern und Kusel im vergangenen Jahr über massiv eingebrochene Spenden geklagt hatte, ist die Lage in diesem Jahr wieder besser. Generell habe die Spendenbereitschaft in den vergangenen Jahren zwar abgenommen, dieses Jahr sei allerdings eine Besserung festzustellen, sagt Lothar Bihy vom Kinderschutzbund. Gerade Spenden von Firmen seien in der Vorweihnachtszeit mehr geworden. Wehklagen gelte nicht, man freue sich über jede Unterstützung, sei es Geld oder ehrenamtliches Engagement.