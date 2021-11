Weniger Kurzarbeitergeld ausgezahlt

per Mail teilen

Die Zahl der Betriebe in der Westpfalz, die Kurzarbeit angemeldet haben, ist weiter zurückgegangen. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind im Oktober rund 2,9 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden, im März waren es noch 15 Millionen. Dennoch hoffen mehrere Unternehmen, dass der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängert wird. Unter anderem das Opelwerk in Kaiserslautern und die Bischoff Brauerei in Winnweiler. Sie sind nach eigenen Angaben weiter von den Folgen der Corona Pandemie betroffen und haben Kurzarbeit bis Ende des Jahres angemeldet.