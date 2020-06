per Mail teilen

Wer einen Angehörigen im Krankenhaus liegen hatte, hat seit April eine schwere Zeit durchgemacht. Wegen der Corona-Pandemie waren Besuche nicht möglich. Jetzt werden die Regeln gelockert.

In Ausnahmefällen ist er erlaubt, dass Patienten eine Stunde am Tag einen Besucher empfangen dürfen. Darauf haben sich alle Kliniken in der Westpfalz im Zuge der allgemeinen Lockerungen während der Corona-Pandemie geeinigt. Für die Dauer des Besuchs müssen Angehörige eine Schutzmaske tragen.

Abstand zum Patienten halten

Im Städtischen Krankenhaus Pirmasens gilt weiterhin der übliche Mindestabstand - auch zum Patienten. Das Nardini-Klinikum in Pirmasens bittet Patienten, eine Person als Besucher für die gesamte Dauer des Krankenhaus-Aufenthalts festzulegen.

In den Standorten des Westpfalz-Klinikums und in Pirmasens greifen die Lockerungen bereits, das Nardini-Klinikum will sie ab Dienstag umsetzen.

Angehörige konnten keinen Abschied nehmen

Für Angehörige war es in den vergangenen Wochen sehr schwer, ihre Liebsten nicht besuchen zu können. Noch schlimmer wurde es, wenn der Angehörige im Krankenhaus starb - und man sich nicht verabschieden konnte. Ein Beispiel aus Pirmasens.