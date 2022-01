Westpfalz-Klinikum stoppt ambulante Behandlungen

Das Westpfalz-Klinikum führt an seinem Standort in Kaiserslautern vorerst keine ambulanten Behandlungen mehr durch. Wie ein Sprecher erklärte, betreffe das beispielsweise Patienten, die einen Termin in der Augen- oder Schmerzklinik hätten. Alle Betroffenen würden jetzt kontaktiert. Außerdem würden auch auf den Stationen alle nicht zwingend notwendigen Behandlungen vorerst verschoben. Notfälle würden aber jederzeit behandelt. Bei mehreren Mitarbeitern und Patienten war die Omikron-Variante des Coronavirus festgestellt worden. Das Westpfalz-Klinikum hat deswegen einen erneuten Besuchsstopp in Kaiserslautern verhängt.