Fachärzte des Westpfalz Klinikums in Kaiserslautern informieren am Donnerstag über das Thema Bluthochdruck. Mit verschiedenen Internetvorträgen beteiligt sich das Krankenhaus ab 17 Uhr an den diesjährigen „Herzwochen“ der Deutschen Herzstiftung. Besprochen wird laut Klinikum unter anderem, warum Bluthochdruck gefährlich ist, was Betroffene dagegen tun können und was der Schlaf mit Bluthochdruck zu tun hat. An den Vorträgen teilnehmen kann man über die Internetseite des Westpfalz-Klinikums.