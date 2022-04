Westpfälzische Klinikärzte streiken

Klinikärzte aus der Westpfalz beteiligen sich heute (31.3.) an einem bundesweiten Streik. Nach Angaben des Berufsverbands Marburger Bund sind das Westpfalz-Klinikum mit seinen Standorten Kaiserslautern und Kusel sowie das Krankenhaus in Pirmasens betroffen. Deren Ärzte würden am Mittag entweder an einer Kundgebung in Frankfurt teilnehmen oder direkt vor Ort demonstrieren. Eine Notfallversorgung der Patienten sei aber gewährleistet. Mit ihrem Warnstreik setzten sich die Klinikärzte unter anderem für 5,5 Prozent mehr Lohn und weniger Bereitschaftsdienste ein.