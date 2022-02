Inzidenzen gehen leicht zurück

In der Westpfalz gehen die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Corona-Pandemie leicht zurück. Das geht aus den Zahlen des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes hervor.

Den höchsten Inzidenzwert in der Region verzeichnet immer noch der Kreis Kaiserslautern mit 1350. Das ist der dritthöchste Werte in ganz Rheinland-Pfalz. Direkt danach folgen die Städte Zweibrücken und Kaiserslautern. Die niedrigste Inzidenz vermeldet der Kreis Kusel mit 641. Fast überall in der Westpfalz sinken die Inzidenzen im Vergleich zum vergangenen Montag – in den Kreisen Kaiserslautern und Südwestpfalz sogar jeweils um zehn oder mehr Prozent. Einzige Ausnahme ist der Donnersbergkreis: Hier stieg die Inzidenz sogar um über 13 Prozent an.