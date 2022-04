Banken in der Westpfalz eröffnen erste Konten für Ukraine-Flüchtlinge

Banken in der Westpfalz haben erste Konten für Menschen eröffnet, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Geflüchtete dürfen in Deutschland arbeiten und können auch Sozialleistungen beziehen.

Nach Angaben der Sparkasse Kaiserslautern gibt es einen leichten Anstieg bei den Kontoeröffnungen. Es seien auch erste Konten für ukrainische Geflüchtete eröffnet worden. Gleiches gilt für die VR-Banken in der Südwestpfalz und die Sparda-Bank Südwest, die unter anderem eine Filiale in Kaiserslautern betreibt. Wie viele Konten genau für Ukraine-Flüchtlinge eröffnet wurden, konnten die Banken nicht sagen. Alle sind auf weitere Anfragen vorbereitet. Die Sparkasse Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben zwar keine ukrainischen Muttersprachler unter den Mitarbeitern, aber Infomaterialien in ukrainischer Sprache. Die Sparda-Bank Südwest hat eine zentrale Ukraine-Arbeitsgruppe eingerichtet, die Filialen bei Bedarf unterstützt.