Hilfen für die Ukraine aus dem Westen der Pfalz

Der Krieg in der Ukraine hat die Menschen in der Westpfalz geschockt. Aus diesem Schock sind Spendenaktionen entstanden, die den Flüchtlingen in der Ukraine helfen sollen.

In der Stadt Kaiserslautern wird zurzeit die Hilfe koordiniert. Ab Mittwoch können sich Menschen, die Sachen spenden wollen, bei der Stadt melden. Ab Mittwoch ist eine zentrale Spenden-Hotline unter 0631 365 1045 erreichbar - montags bis mittwochs sowie freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Außerdem kann man die Koordinierungsstelle unter der Mail-Adresse notversorgung@kaiserslautern.de erreichen. In einem ersten Schritt werde es vor allem um Einrichtungsgegenstände für Notunterkünfte für Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten gehen.

In Höhfröschen im Kreis Südwestpfalz sammelt das Logistikunternehmen Gottardo Spenden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Nach Angaben eines Sprechers werden vor allem Hygiene- und Kosmetikartikel, Kinderkleidung und Babynahrung benötigt. Der erste Lastwagen soll am Mittwoch starten und die Spenden an die polnisch-ukrainische Grenze bringen. Bei der Spedition arbeiten viele Fahrer, die aus der Ukraine stammen.

Privater Einsatz in Wolfstein für die Menschen in der Ukraine

In Wolfstein im Kreis Kusel sammelt das Ehepaar Antonie und Achim Jung privat Spenden. Antonie ist in Kiew aufgewachsen und hat bis heute gute Kontakte in das Land. Sie packen zurzeit Autos mit Hilfsmitteln voll, die dann von Freunden an die Grenzen gebracht werden. Es gehe vor allem um Lebensmittel, Hygiene-Produkte oder Kerzen, Taschenlampen und Schuhe, sagt Achim Jung.

Es sei sehr schwer, die Hilfsmittel überhaupt bis zu den Menschen zu bringen. "Die Spenden erreichen teilweise gar nicht mehr die Menschen, die in dunklen Häusern ohne Strom sitzen. Da trauen sich teilweise nicht mal mehr Hilfsorganisationen, sondern nur noch Privatleute hin," sagt Achim Jung.

Donnersberg hilft mit 10.000 Euro

Die "Donnersberger Initiative für Menschen in Not" hat 10.000 Euro als Soforthilfe bereitgestellt und bittet um weitere Spenden. Mit dem Geld sollen einerseits Ukrainer unterstützt werden, die im Donnersbergkreis Zuflucht suchen. Zudem will die Initiative auch konkrete Hilfe in der Ukraine leisten.

In Kaiserslautern haben die Vereinigung "Hearts for Ukraine" und der Deutsch-Amerikanische Frauenclub ebenfalls eine Spendensammlung angekündigt. Am Samstag (5. März) nehmen die Verantwortlichen in der Pariser Straße 360 von 10 bis 14 Uhr unter anderem Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, nicht verderbliche Lebensmittel, Babynahrung, Windeln und Malsachen für Kinder entgegen. In Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft sollen die Spenden dann am kommenden Montag mit einem Hilfskonvoi in die Flüchtlingslager nach Polen und in die Ukraine gebracht werden.