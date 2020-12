In vielen Hallenbädern in der Westpfalz geht jetzt die Wintersaison los. Bisher war der Besuch sehr schlecht - wegen der strengen Corona-Auflagen. Trotzdem bleibt die Hoffnung, dass es bergauf geht.

Die Hallenbäder in der Westpfalz haben im Vergleich zum Vorjahr nur knapp halb so viele Besucher verzeichnet. Das ergab eine Umfrage des SWR.

Hygienekonzept bedeutet weniger Besucher

Jetzt zu Beginn der Wintersaison dürfen nur Hallenbäder mit einem überprüften Hygienekonzept öffnen. Zum Beispiel darf sich nur eine begrenzte Zahl an Besuchern gleichzeitig im Bad aufhalten. In Pirmasens sind das 130, in Ramstein-Miesenbach 175 Badegäste. Diese Zahl ergibt sich aus der Größe des Schwimmbeckens.

Umkleidekabinen dürfen nur einzeln genutzt werden. Ausnahmen gelten bei Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben. Im Becken selbst gilt die Einbahnregel. Auf der einen Bahn darf man in die eine Richtung schwimmen, auf der anderen zurück. In Pirmasens zum Beispiel haben sich deshalb auch die Öffnungszeiten verändert. Denn um eine Vermischung von Badegästen und und Mitgliedern von Schwimmvereinen zu verhindern, trainieren die Vereine am Abend nach der offiziellen Schließung.

Hallenbäder hoffen auf mehr Besucher

Dass bisher weniger Besucher den Weg in die Hallenbäder gefunden haben, liege vor allem daran, dass der Badespaß für viele Besucher wegen der Corona-Auflagen eingeschränkt sei - so die Verantwortlichen aus Pirmasens. Zum Beispiel dürfe kein Föhn benutzt werden, was im Winter zusätzlich akute Erkältungsgefahr bedeuten könne.

Im Hallenbad in Ramstein-Miesenbach blickt man wegen langsam ansteigender Besucherzahlen optimistisch auf die Wintersaison. Bis Ende September sollen auch die Bäder in Zweibrücken, Dahn und das neue Hallenbad in Kusel öffnen. Das Hallenbad in Zweibrücken war seit dem Lockdown im März geschlossen.