In der Westpfalz sind in den vergangenen 24 Stunden drei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Nach Angaben der Gesundheitsämter stammen zwei aus dem Donnersbergkreis, einer aus der Stadt Kaiserslautern. Damit sind seit dem Beginn der Pandemie in der Westpfalz 326 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben. Die Inzidenzzahlen in der Region sinken wieder. Die Stadt Kaiserslautern liegt mit 47,8 erstmals wieder in der Warnstufe Orange.