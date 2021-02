In der Westpfalz hat es in den vergangenen 24 Stunden vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gegeben. Nach Angaben der Gesundheitsämter stammen zwei Opfer aus der Stadt Kaiserslautern, jeweils einer aus dem Donnersbergkreis und dem Kreis Kusel. Insgesamt gab es nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in der Westpfalz 47 Neuinfektionen. Der Kreis Kusel und die Stadt Kaiserslautern befinden sich in der Warnstufe Orange. Die Stadt Zweibrücken bleibt mit einem Inzidenzwert von 14,6 unterhalb jeder Corona-Warnstufe. Alle anderen Kommunen in der Westpfalz sind in Warnstufe Rot geblieben.