In der Westpfalz sind innerhalb eines Tages nach Angaben der Gesundheitsämter vier weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Drei davon kamen aus dem Kreis Südwestpfalz, einer aus dem Donnersbergkreis. Damit sind seit Beginn der Pandemie in der Westpfalz 262 Menschen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Das Landesuntersuchungsamt hatte gestern mitgeteilt, dass sich 120 Menschen in der Region neu mit dem Virus angesteckt haben.