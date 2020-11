Das Land Rheinland-Pfalz hat einer eigenen Corona-Teststation für die Westpfalz eine Absage erteilt. Eine solche Station für Reiserückkehrer hatten mehrere Kommunalpolitiker gefordert.

In einer Stellungnahme aus dem Gesundheitsministerium heißt es, es seien keine weiteren Teststationen in Rheinland-Pfalz geplant. Die vier eingerichteten Testzentren seien ein ergänzendes Angebot für Reiserückkehrer - sie könnten sich aber auch weiterhin bei niedergelassenen Ärzten oder in den Zentren der Kassenärztlichen Vereinigung testen lassen.

Unter anderem der Kuseler Landrat Otto Rubly (CDU) hatte ein eigenes Testzentrum für die Westpfalz gefordert. Grund sind die steigenden Infektionszahlen in der Region. Allein am Mittwoch wurden neun Menschen im Kreis Kusel positiv auf das Corona-Virus getestet - nach Angaben der Verwaltung allesamt Reiserückkehrer.

"Land hat Westpfalz vergessen"

Aufgrund dieser Entwicklung hat Landrat Rubly einen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geschrieben. Er fordert darin eine eigene Teststation des Landes für die Westpfalz. Landkreise könnten eine solche Station mit ihren langen Öffnungszeiten finanziell nicht stemmen, sagte Rubly. Das Land habe die Westpfalz offenbar vergessen.

Unterstützung bekam Rubly von der Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster (CDU). Sie schloss sich der Forderung nach einem eigenen Testzentrum für die Westpfalz an. Außerdem kritisierte sie, dass die Landräte vorab weder informiert noch in die Planung der Stationen eingebunden gewesen seien.

Auch der Kreis Kaiserslautern schließt sich Rubly an. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) erklärte, er habe die Forderung nach einer solchen Teststation für die Westpfalz sogar angeregt. Er kritisierte, dass das Land die Teststationen so verteilt habe, dass die Westpfalz außen vor bleibe – trotz der Nähe zur französischen Grenze.

Nächste Testzentren in Landau oder Trier

Das Land Rheinland-Pfalz hatte am Mittwoch angekündigt, dass es für Reiserückkehrer vier zentrale Testzentren einrichten wird. Diese liegen aber nicht in der Westpfalz, sondern an den Grenzen des Landes zu Belgien, Luxemburg und Frankreich sowie am Flughafen Hahn. Von der Westpfalz aus sind die nächstgelegenen in Landau oder Trier.

Die Kommunen in der Westpfalz gehen davon aus, dass mit dem Ende der Sommerferien die Nachfrage nach Corona-Tests steigen wird. Deshalb bereiten sie sich darauf vor - gehen aber unterschiedliche Wege. In Zweibrücken zum Beispiel wurde wieder ein Testzentrum eingerichtet. Diesmal aber nicht am ehemaligen Evangelischen Krankenhaus, wo es bis Ende Mai stand, sondern auf dem Parkplatz der DRK-Rettungswache am Hauptfriedhof.

Zentrum in Höhfröschen könnte schnell wieder öffnen

Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz wollen die Menschen erst einmal weiter in der Infekt-Ambulanz in Pirmasens testen lassen. Sollte hier aber die Kapazität nicht mehr ausreichen, könnte das ehemalige Corona-Testzentrum in Höhfröschen nach Angaben des Landkreises umgehend wieder geöffnet werden.

In Stadt und Kreis Kaiserslautern können Patienten im Moment nur noch das Zentrum in Schwedelbach nutzen. Sollte das allerdings nicht mehr ausreichen, wollen die Kommunen das zwischenzeitlich geschlossene Zentrum im Kaiserslauterer Stadtteil Erfenbach wieder reaktivieren.

Fieberambulanz und Sprechstunde im Kreis Kusel

Im Kreis Kusel können sich Patienten zurzeit in der Fieberambulanz auf dem Parkplatz hinter der Kreisverwaltung in Kusel auf den Covid-19-Erreger testen lassen. Eine Sprecherin des Kreises sagte, dass die Verwaltung darüber nachdenkt, die Öffnungszeiten zu verlängern. Außerdem könnten Patienten zu einer sogenannten Infektionssprechstunde in eine Arztpraxis in Kusel kommen, wenn sie sich vorher telefonisch anmelden.

Neues Zentrum in Kirchheimbolanden

Im Donnersbergkreis wird am kommenden Freitag die Corona-Teststation in der Sporthalle der Georg von Neumeyer-Schule sogar abgebaut. Grund: Nach den Ferien soll in der Halle wieder regulärer Sportunterricht stattfinden. Eine Sprecherin sagte, wer sich testen lassen will, solle sich an seinen Hausarzt wenden. Für Rückkehrer aus Risikogebieten wird aber ein neues Testzentrum im Kreishaus von Kirchheimbolanden eingerichtet.