In den vergangenen 24 Stunden sind fünf weitere Menschen in der Westpfalz gestorben, die mit dem Corona-Virus infiziert waren. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes kamen jeweils zwei der Toten aus den Kreisen Kaiserslautern und der Stadt Pirmasens, einer aus dem Kreis Südwestpfalz. Damit sind bisher seit Beginn der Pandemie 112 Menschen in der Westpfalz im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.