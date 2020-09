Die Kommunen in der Westpfalz haben weiterhin Bedarf an zusätzlichen Schulbussen. Hintergrund ist die Debatte um eine Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in überfüllten Bussen.

Wegen der Corona-Auflagen, dürfen zurzeit zwar alle Sitzplätze belegt werden. Eine Empfehlung des Landes sieht aber vor, dass maximal 30 Prozent der Stehplätze belegt werden. Je nach Busgröße sind das zwischen 15 und 20 Plätze. Das reicht vor allem in den Stoßzeiten nicht aus. Deshalb hatte das Land bereits vor einiger Zeit angekündigt, weitere Busse zu finanzieren und einen Bus-Pool mit 250 Fahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Einer SWR-Umfrage zufolge benötigen allerdings allein die Kommunen in der Westpfalz schon fast 60 zusätzliche Busse. Mehrbedarf an Schulbussen in der Westpfalz Kommune Mehrbedarf bereits im Einsatz Stadt Kaiserslautern - - Kreis Kaiserslautern 20 10 Pirmasens 3 2 (ab 7. September) Zweibrücken 3 Kreis Südwestpfalz 5 2 Kreis Kusel 20 5 Donnersbergkreis 10 7 Der Kreis Südwestpfalz hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass er einen Bedarf von etwa 30 Bussen mehr habe. Ein Kreis-Sprecher teilte nun auf SWR-Anfrage mit, bei dieser Zahl habe es sich zunächst um eine rechnerische Größe und damit um eine Prognose gehandelt. Sie sei anhand der ausgegebenen Fahrkarten ermittelt worden. Mit Blick auf die derzeitige Wetterlage, das momentan noch verstärkte Aufkommen an Elterntaxis und weiterer Faktoren ergebe sich der aktuelle Bedarf. Schulbusse in der Westpfalz überfüllt Die Busunternehmen ersetzen auf einigen Strecken in der Westpfalz zudem kleinere Busse durch große Gelenkbusse, um auf besonders stark frequentierten Linien für Entlastung zu sorgen. Die Städte und Kreise in der Westpfalz führen nach eigenen Angaben fortlaufend Zählungen durch, um eine Bedarfsanalyse zu erstellen, die aufzeigt, wie viele Busse noch fehlen. Bedarf an Schulbussen wird sich noch weiter erhöhen Insgesamt fehlen in der Westpfalz noch rund 20 weitere Busse. Die Verkehrsbetreiber rechnen damit, dass sich der Bedarf in den nächsten Wochen noch erhöhen wird. Im Moment fahren noch viele Schüler mit dem Fahrrad zur Schule. Bei kälterem Wetter werden auch einige von ihnen dann auf den Bus umsteigen.