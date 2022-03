In der Ukraine sind Hunderttausende auf der Flucht vor dem Krieg. Einige könnten auch in die Westpfalz kommen - dafür laufen die Vorbereitungen.

In der Jugendherberge Steinbach sollen Flüchlinge aus der Ukraine eine erste Unterkunft finden. SWR SWR

Die Verbandsgemeinde Winnweiler zum Beispiel hat die ehemalige Jugendherberge in Steinbach für Flüchtlinge aus der Ukraine hergerichtet. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, Rudolf Jacob (CDU) sagte, dort sei aktuell Platz für 60 Menschen. Bei Bedarf könnten weitere 40 Plätze eingerichtet werden.

Die Jugendherberge soll aber nach Angaben von Jacob zunächst nur als erste Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine dienen. Von dort aus sollen die Menschen dann bei Privatleuten unterkommen. Schon jetzt gebe es einige Angebote.

Flüchtlinge aus Ukraine im Donnersbergkreis

In der Sozialabteilung des Donnersbergkreises haben sich bereits einige Menschen gemeldet, die Wohnraum anbieten. Nach Angaben eines Sprechers des Kreises sind bereits erste Familien aus der Ukraine im Kreis angekommen und konnten vorübergehend privat untergebracht werden.

Auf der Homepage des Donnersbergkreises wurden bereits einige Informationen für Familien aus der Ukraine eingestellt. Dieses Angebot soll in den Tagen ausgebaut werden - sodass auch Einwohner des Kreises dort Informationen und eine Platform für Hilfsangebote bekommen.

Auch das Kolpinghaus in Falkenstein könnte bald als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine als Unterkunft dienen. Die Kolpingfamilie hat dafür nach Auskunft von Jacob schon ihr Einverständnis dafür gegeben. Bürgermeister Rudi Jacob geht davon aus, dass nur Flüchtlinge aus der Ukraine in den Donnersbergkreis kommen werden, die auch einen Bezug zur Region haben - deren Verwandte oder Bekannte schon hier wohnen. "Es ist beeindruckend zu spüren, wie groß die Bereitschaft zur Hilfe im Donnersbergkreis ist. Dafür gilt allen mein herzlicher Dank", sagte Landrat Rainer Guth (parteilos).

Weitere Wohnungen für Flüchtlinge aus der Ukraine in der Westpfalz

Auch in anderen Kommunen in der Westpfalz stehen schon Wohnungen für Flüchtlinge bereit. Koordiniert wird die Wohnungssuche in der Westpfalz von Professor Sergiy Antonyuk von der TU Kaiserslautern. Ihm wurden bisher 25 Plätze in Kaiserslautern und Frankenstein angeboten. In der Westpfalz ist die Anteilnahme am Schicksal der Menschen in der Ukraine groß.

Antonyuk geht davon aus, dass zeitnah noch nicht viele Plätze gebraucht werden. "Die Wohnungsuche für Flüchtlinge ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Menschen aus der Ukraine aktuell gar nicht flüchten können, weil es auf allen Straßen im Moment viel zu gefährlich ist", sagte der Professor.

In Kaiserslautern sollen nach Angaben der Stadt Flüchtlinge zuerst in der ehemaligen ZOAR-Immobilie in der Mennonitenstraße einziehen. Das Gebäude steht zurzeit leer und sei deshalb kurzfristig verfügbar. Hier könnten rund 90 Personen untergebracht werden. Gebraucht werden dort kleine Kleiderschränke, kleine Esstische, Kinderbetten sowie Töpfe, Pfannen, Geschirr und Besteck. Eine weitere potenzielle Unterkunft sei das Bürger-Büsing-Heim im Stadtteil Erzhütten.

45 Anfragen beim Ausländeramt Kaiserslautern

Nach Angaben der Ausländerbehörde der Stadt Kaiserslautern gab bis zum Montagmorgen bereits 45 Anfragen von oder für ukrainische Staatsbürger nach einem Bleiberecht, die über private Kontakte nach Kaiserslautern gekommen sind oder derzeit auf dem Weg sind. Die Menschen werden gebeten, sich bei ihrer Ankunft in Kaiserslautern beim Bürgercenter zu melden.

In Zweibrücken waren bereits am Sonntag erste Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Außerdem habe es zahlreiche Angebote aus der Bevölkerung im Internet gegeben, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen, sagte ein Sprecher der Stadt. Zweibrücken habe daraufhin eine Stelle beim Sozialamt eingerichtet, die diese Angebote nun koordinieren soll.

Kusel kann Flüchtlinge aus Ukraine aufnehmen

Die Stadt Kusel sieht sich gut auf Flüchtlinge aus der Ukraine vorbereitet. Die Erstaufnahme ist aus dem Stand möglich, beispielsweise in einer Turnhalle, sagte Bürgermeister Jochen Hartloff (SPD). Des Weiteren gibt es das Erstaufnahmezentrum. Bei Hartloff haben sich auch schon zahlreiche Bürger gemeldet, die zum Beispiel ihre leer stehenden Wohnungen und Häuser anbieten.

"Im Moment versuchen wir, Hilfsangebote und Aktionen zu bündeln und die weiteren Schritte zu planen", bestätigt auch Otto Rubly (CDU), Landrat im Kreis Kusel, die Bemühungen für die Ukraine. Er stehe dabei in direktem Kontakt mit seinem Amtskollegen aus dem partnerschaftlich verbundenen Landkreis Brzeg in Polen. Die Verwaltung dort habe Kusel um Hilfe gebeten, nachdem in Brzeg zahlreiche Flüchtlinge aus Horodenko in der Ukraine angekommen waren. Horodenko ist eine weitere Partnerregion von Brzeg. "Momentan werden weiterhin Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen gesucht", so Rubly. "Wir müssen den vom Krieg betroffenen Menschen Unterstützung und Zuflucht bieten – und das möglichst schnell und unbürokratisch."

Landkreis Kaiserslautern koordiniert Angebote aus der Region

Auch im Kreis Kaiserslautern trifft man Vorbereitungen auf die mögliche Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) appellierte an die Bürger, freien Wohnraum unter der Mail-Adresse asyl@kaiserslautern-kreis.de zu melden. Die Kreisverwaltung werde die Angebote koordinieren und sowohl an die Verbandsgemeinden als auch an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion weiter melden. Gleichzeitig habe der Katastrophenschutz für den Notfall Unterbringungs-Möglichkeiten hergerichtet.

Pirmasens bittet um Angaben zu Wohnungen

In Pirmasens können sich Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, an das Amt für Jugend und Soziales unter der Mail-Adresse ruediger.dahl@pirmasens.de wenden. Dabei müssen folgende Angaben gemacht werden: Größe der Wohnung, Anzahl der Zimmer, Heizungsart, vorhandene Möblierung und Kosten. Die Angebote werden gesammelt - es hätten sich schon einige Bürgerinnen und Bürger bei der Stadtverwaltung gemeldet.