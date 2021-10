Westpfälzer Tourismusbetriebe mit Herbstferien zufrieden

Die Tourismusbetriebe in der Westpfalz haben von den Herbstferien profitiert. In einer SWR-Umfrage zeigten sie sich mit den Gäste- und Übernachtungszahlen zufrieden. Anders als während der Corona bedingen Reisebeschränkungen würden inzwischen wieder verstärkt Gäste in der Region Quartier beziehen, berichtet die Stadt Pirmasens. Hotels, Ferienwohnungen und die neue Jugendherberge seien während der Herbstferien teils ausgebucht gewesen. Bei der Pirmasenser Tourist-Information sind demnach aktuell vor allem die Themen Wandern und Radfahren gefragt. Ähnlich äußern sich die Südwestpfalz-Touristik und die Tourist-Information Kaiserslautern. Vom Touristikverband des Donnersbergkreises heißt es außerdem, neben Stammkunden kämen im Moment auch viele neue Gäste aus dem gesamten Bundesgebiet. So würden immer Menschen offenbar einen Urlaub auf dem Land für sich entdecken.