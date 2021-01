Die Vorwürfe eines Mitarbeiters wiegen schwer: Seniorenheime in der Westpfalz sollen zum Teil sehr lax mit geltenden Corona-Regeln umgehen. Kann das sein?

Personal, das in Pflegeheimen arbeitet, wird nur sporadisch auf Corona getestet. Personal, das aus anderen Einrichtungen kommt, um auszuhelfen? Wird gar nicht getestet. Und auch bei Lieferanten, die beispielsweise Obst und Bettwäsche in die Einrichtung bringen, sind Tests Fehlanzeige. Das behauptet der Mitarbeiter eines westpfälzischen Seniorenheimes in einem Schreiben an den SWR.

"Die Bewohner dürfen seit Wochen und Monaten niemanden empfangen. Da fragt man sich, wer die alten Leute ansteckt. (...) Es kommt von den Mitarbeitern. Es ist, gelinde gesagt, eine Sauerei!“ Mitarbeiter eines Seniorenheimes in der Westpfalz

Im Wichern-Haus in Zweibrücken gelten nach Angaben der Heimleitung strenge Corona-Regeln, um die Seniorinnen und Senioren zu schützen. SWR

Virus wird immer wieder in Pflegeheime eingeschleppt

Experten aus der Pflegebranche sagen dazu: Natürlich dürften die Zustände nicht so sein - aber es könne schon passieren, dass es manche Pflegeeinrichtungen mit den Vorgaben nicht so ernst nehmen.

So sagt Raphaël Baumann, der Leiter des Heinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass es Einrichtungen gibt, die die Vorgaben "nicht konsequent umsetzen". Weil beispielsweise die personelle Besetzung nicht vorhanden sei oder die organisatorischen Rahmenbedingungen fehlten. Die Folge: Es komme zu "Einschleppungen". So sind möglicherweise viele Corona-Ausbrüche in Einrichtungen in der Westpfalz zu erklären.

Fiebermessungen sind in der Pflegeeinrichtung Heinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken gang und gäbe. SWR

Besucher und Lieferanten von Altenheimen werden kontrolliert

Im Heinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken kommt laut Einrichtungsleiter Raphaël Baumann aber niemand so einfach rein. Egal, ob Angehörige, Krankengymnasten, medizinische Fußpfleger oder Handwerker - alle müssten Maske tragen und die Hände desinfizieren. Außerdem werde ihnen Fieber gemessen. Und sollten die Fallzahlen hoch sein, würden sie auch auf Corona getestet. Lieferungen wie Lebensmittel oder Wäsche nehme das Personal im Freien an.

Dreh- und Angelpunkt sei das Personal. Regeln müssten gelebt und von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgetragen werden. "Wenn in einer Einrichtung ein Klima des Unverständnisses, der Intransparenz und des Misstrauens herrscht, dann sind das keine guten Voraussetzungen", betont Raphaël Baumann.

Fehlende Kontrollen in Seniorenheimen "nicht akzeptabel"

Der Pflegeexperte des SWR, Gottlob Schober, weist darauf hin, dass Menschen, die von außerhalb kommen, die größte Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheimes sind.

Gottlob Schober stellt klar: Es gibt rechtliche Vorgaben, was beispielsweise Anlieferungen für die Altenheime betrifft. Sollten Einrichtungen dagegen verstoßen, müssten die Behörden eingeschaltet werden.

Hygienekonzepte der Seniorenheime müssen vorliegen

Die Seniorenheime sind nach Auskunft des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums und des zuständigen Landesamtes verpflichtet, die Corona-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in ihre Hygienekonzepte einzuarbeiten und diese dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen. Die Mitarbeiter seien auch zuständig für Kontrollen.

Das ist nach Recherche des SWR offenbar nicht allen Gesundheitsämtern bewusst. Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung hat angekündigt, die Gesundheitsämter nochmal explizit darauf hinzuweisen.