Die Jagd und ihre Gesetze

Im Fall der beiden getöteten Polizisten gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass die beiden Tatverdächtigen vertuschen wollten, dass sie gewildert haben. Wir erklären, wann man sich überhaupt des Wilderns schuldig macht und wie das Gesetz den Waffenbesitz bei Jägern regelt.

Grundsätzlich gilt: Wer jagen will, muss die Jägerprüfung ablegen. Mit der bestandenen Jägerprüfung kann man dann den Jagdschein beantragen. Neben praktischem und theoretischem Wissen zu verschiedenen Fachgebieten wie unter anderem Wildtierkunde, Feld- und Waldbau, Jagdhundehaltung- und Führung sowie Wildverwertung müssen Jäger sich auch auf dem Gebiet der Jagdwaffen auskennen. Zudem gilt es, eine Schießprüfung zu absolvieren. Darüber hinaus muss ein Jäger Kenntnisse verschiedener Gesetze, wie z.B von Bundes- und Landesjagdgesetzen, Tierschutzgesetz und auch Waffengesetz nachweisen.

Nicht unbeschränkt gültig

Der Jagdschein muss regelmäßig erneuert werden. Entweder jedes Jahr oder aber alle drei Jahre muss der Jäger bei der unteren Jagdbehörde, die zumeist bei den Kreisverwaltungen angesiedelt ist, einen Antrag auf Verlängerung des Jagdscheins stellen.

Wer darf einen Jagdschein machen?

Das Mindestalter für einen Jagdschein liegt bei 16 Jahren. Neben dem Bestehen der Jägerprüfung muss die Person aber auch als zuverlässig und persönlich geeignet eingestuft werden, eine Waffe zu führen. Das Bundesjagdgesetz definiert die Zuverlässigkeit und das Waffengesetz die persönliche Eignung. Anhand dieser Kriterien überprüfen die Behörden, ob ein Jagdschein erteilt wird oder nicht.

Bundesjagdgesetz §17 Die Artikel 3 und 4 des §17 Bundesjagdgesetz definieren, wann eine Person als unzuverlässig gilt und damit für den Jagdschein nicht geeignet ist.



Eine Person ist nicht zuverlässig, wenn die Annahme nahe liegt, dass sie beispielsweise Munition leichtfertig oder mißbräuchlich verwenden könnte, bzw. mit Waffen oder Munition nicht sachgemäß umgeht oder nicht sorgfältig verwahrt. Außerdem geht das Gesetz davon aus, dass Personen unzuverlässig sind, wenn sie wegen eines Verbrechens, wegen einer fahrlässigen Straftat in Zusammenhang mit Waffen, Munition oder Sprengstoff, wegen einer Straftat gegen jagdrechtliche, tierschutzrechtliche oder naturschutzrechtliche Vorschriften, das Waffengesetz, das Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen oder das Sprengstoffgesetz zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre nicht verstrichen sind.

Wo darf man jagen?

Wenn man nun einen Jagdschein hat, darf man aber nicht einfach irgendwo in den Wald gehen und jagen. Der Jäger muss entweder eine eigene Jagd besitzen oder gepachtet haben. Eine weitere Möglichkeit ist der Erwerb eines sogenannten Begehungsscheins für ein bestimmtes Jagdrevier. Außerdem kann der Jäger von einem anderen Jäger eingeladen werden, mit diesem gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Wer sich nicht daran hält, begeht Wilderei.

Bis zu fünf Jahre Gefängnis für Wilderer möglich

Wilderei geschieht entweder durch einen Nicht-Jäger, der absichtlich ein Wildtier tötet. Aber auch ein Jäger kann zum Wilderer werden, wenn er nämlich in einem fremden Revier Tiere erlegt. Gesetzlich geregelt ist Wilderei im Strafgesetzbuch in Paragraph 292. Die Strafen für Wilderei liegen zwischen 100 Euro (Jagdausführung auf fremden Jagdbesitz) und Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren, wenn die Wilderei beispielsweise gewerbsmäßig, also regelmäßig und in größerem Umfang betrieben wird.

Ist einem Jäger sein Jagdschein wegen eines Vergehens entzogen worden, so muss er seine Waffen abgeben. Das heißt, er kann sie der zuständigen Behörde aushändigen, an jemanden verkaufen oder verschenken, der Waffen besitzen darf. Oder aber die Waffen können unbrauchbar gemacht werden.

In jedem Fall ist die Untere Jagdbehörde zuständig zu überprüfen, dass derjenige, der keine Waffen mehr führen darf, diese auch abgibt. Nach einer Sperre von einem bis fünf Jahren kann der Jäger einen Antrag auf Wiedererteilung des Jagdscheins stellen. Die Behörde prüft dann, ob sie den Jagdschein wieder ausstellt oder nicht.