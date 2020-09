In Dahn war im Jahr 2019 laut eines Gutachtens weniger Verkehr unterwegs als noch vor knapp 20 Jahren. Es wurde erstellt, um die Planung einer Entlastungsstraße voranzubringen.

An insgesamt drei Stellen in Dahn wurden Fahrzeuge gezählt. Das Ergebnis: 10.200 Fahrzeuge waren beispielsweise am Ortseingang aus Richtung Hinterweidenthal unterwegs, 13.300 in der Stadtmitte. Die Zahlen zeigen, dass der Verkehr in den vergangenen Jahren leicht abgenommen hat. Einzige Ausnahme: Im Bereich Hasenberg wurden etwas mehr Fahrzeuge gezählt. Vor allem Autos von Touristen. Was die Zahlen nun für den Neubau der geplanten Entlastungsstraße bedeuten, ist nach Angaben eines Sprechers der Stadt Dahn noch unklar. Außerdem seien Mitglieder des Verkehrsausschusses von den Zahlen überrascht gewesen. Subjektiv betrachtet würde das Verkehrsaufkommen eher steigen.