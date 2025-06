1. FC Kaiserslautern ist größter Sportverein der Pfalz

Die Coronadelle scheint überwunden. Denn die Mitgliederzahlen der pfälzischen Sportvereine steigen wieder an. Der Sportbund Pfalz hat jetzt seine Mitgliederstatistik vorgelegt.

Mit Abstand die meisten Mitglieder hat der 1. FC Kaiserslautern, der gerade mitten in den Feierlichkeiten zu seinem 125. Geburtstag steckt. In diesem Jahr stehen bei den Roten Teufeln 34.237 Mitglieder in der Kartei. Das sind über 6.000 mehr als noch im vergangenen Jahr. Alleine seit 2022 hat der FCK die Anzahl seiner Mitglieder durch große Werbekampagnen verdoppelt.

Zwei Vereine aus Kaiserslautern unter den Top 10 der Pfalz

Neben dem FCK hat es ein weiterer Verein aus der Westpfalz unter die zehn mitgliederstärksten Vereine geschafft: Die Sektion Kaiserslautern des Deutschen Alpenvereins mit ihren 3.564 Mitgliedern (+54 im Vergleich zum Vorjahr) ist auf dem vierten Platz. Die kleinsten Vereine in der Pfalz haben jeweils drei Mitglieder. Das sind zum einen der "Gentlemen Adventure Sports Club Ludwigshafen" und das "Institut für Reha- und Gesundheitssport e.V. Frankenthal" und zum anderen der "Bowling Club 09 e.V. Kaiserslautern", sowie der "1. Tanzsport-Club e.V. Mutterstadt" und das "Radsportzentrum e.V. Ludwigshafen" .

Die größten Sportvereine 2025 in der Pfalz Die größten Sportvereine 2025 nach der Anzahl ihrer Mitglieder: 1. FC Kaiserslautern (34.237/+6.283 Mitglieder zu 2024) Deutscher Alpenverein Sekt. Landau (4.452/+51) Turn- und Sportverein Speyer (3.801/+125) Deutscher Alpenverein Sekt. Kaiserslautern (3.564/+54) Eisenbahner-Sportverein Ludwigshafen (2.975/-38) Ludwigshafener Schwimmverein (2.875/+41) Deutscher Alpenverein Sektion Neustadt (2.453/+18) Turnverein Rheinzabern (2.216/+28) Turnerschaft Germersheim (2.063/+73) Deutscher Alpenverein Sektion Speyer (2.043/+116) Quelle: Mitgliederstatistik Sportbund Pfalz

Insgesamt sind in diesem Jahr in der Pfalz fast 530.000 Menschen in Sportvereinen organisiert. Das entspricht einem Plus von 13.718 Personen. "Den Stand hatten wir seit 15 Jahren nicht mehr", freut sich der Geschäftsführer des Sportbundes Pfalz, Asmus Kaufmann. Während der Coronazeit seien viele Menschen wegen der vorübergehenden Kontaktbeschränkungen aus den Sportvereinen ausgetreten. Diesen Abwärtstrend haben man inzwischen stoppen können, sagte Kaufmann.

"Comeback in den Sportverein" – Kampagne des Landes hilft

Auch mit Hilfe einer Kampagne des Landes sei es gelungen, wieder mehr Menschen in die Sportvereine zurückzuholen. Die Vereine hätten dabei verschiedenen Anreize erhalten, um die Mitgliedergewinnung zu forcieren, heißt es vom Sportbund Pfalz.

Die meisten Vereinsmitglieder in der Pfalz sind über 40

Die größte Gruppe der Vereinssportler bilden die 41 bis 60-Jährigen. Von ihnen treiben knapp 129.000 Sport im Verein (rund 25 Prozent). Am wenigsten Sport im Verein treiben offenbar die 15 bis 18-jährigen Jugendlichen. Von ihnen sind nur knapp 32.000 Mitglied in einem Verein. Das entspricht einem Anteil von gut sechs Prozent.

Sportvereine in der Pfalz werden weniger

Zwar treiben wieder mehr Menschen Vereinssport, die Anzahl der Sportvereine nimmt nach Angaben des Sportbundes aber seit 2015 stetig ab. Gab es damals noch 2.118 Sportvereine in der Pfalz, sind es heute nur noch 1.954. Die meisten Vereine, nämlich 208, sind im Kreis Südwestpfalz gemeldet. Im Kreis Südliche Weinstraße sind es 193 und im Kreis Germersheim 189.

Die detaillierte Mitgliederstatistik finden Sie hier . Dort können Sie auch nachschauen, wo sich ihr Lieblingsverein einreiht.