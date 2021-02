In Kaiserslautern sollen weniger Schulen mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden als ursprünglich geplant. Grund sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit sich das Land finanziell beteiligt.

Im November hatte der Stadtrat Kaiserslautern beschlossen, dass alle städtischen Grundschulen Lüftungsanlagen bekommen. Außerdem sollten auch Räume, die man schlecht lüften kann, in weiterführenden Kaiserslauterer Schulen damit ausgestattet werden. Die Entscheidung hatte der Stadtrat getroffen, weil das Land vorher angekündigt hatte, den Kauf und Einbau von Lüftungsanlagen finanziell zu unterstützen. Die Anlagen sollen Corona-Viren aus der Luft herausfiltern.

Ein Klassenzimmer mit Lüftungsanlage SWR

Von 65 benötigten Anlagen wird nur die Hälfte gefördert

Die Schulen in Kaiserslautern meldeten Interesse an 65 solcher Anlagen an. Voraussichtlich wird aber nicht einmal die Hälfte davon installiert werden. Grund sind die Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit sich das Land an den Kosten der Lüftungsanlagen beteiligt. In seiner Sitzung am Montag beschäftigt sich deshalb der Stadtrat Kaiserslautern erneut mit dem Thema Lüftungsanlagen in Schulen.

Stadt Pirmasens baut Lüftungsanlagen selbst ein

In der Stadt Pirmasens ist derweil schon einen Schritt weiter. Seit Tagen bauen Mitarbeiter der Stadt und des Technischen Hilfswerks Lüftungsanlagen in Eigenregie in 450 Klassenzimmern ein. Der Stadtrat hatte dafür 225.000 Euro bereitgestellt. Die Anlage selbst wurde in Pirmasens entwickelt.