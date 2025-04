Weniger Buchungen für Hotels in Kaiserslautern und Ramstein wegen Trumps Politik

per Mail teilen

Kaiserslautern:

Mehrere Hotels in Kaiserslautern und Ramstein haben aktuell deutlich weniger Buchungen als im Vergleich zum Vorjahr. Grund dafür sind nach Angaben der Hoteliers vor allem gesperrte Kreditkarten von zivilbeschäftigten US-Amerikanern. SWR-Reporter Johannes Zinßmeister:

US-Präsident Donald Trump hatte die Kreditkarten der Zivilbeschäftigten der US-Regierung Ende Februar vorübergehend sperren lassen, um Kosten zu sparen. Die Folge war, dass viele Angestellte der US-Regierung ihre Termine und die damit verbundenen Hotelaufenthalte in der Westpfalz abgesagt bzw. storniert hatten. Das Hotel Barbarossahof in Kaiserslautern hat nach eigenen Angaben im März im Vergleich zum Vorjahr etwa 40 Prozent weniger Hotelbuchungen gehabt. Auch Hotels in Ramstein wie beispielsweise das Hotel Atlantis hatten im vergangenen Monat nach eigenen Angaben entsprechend große Umsatzeinbrüche.